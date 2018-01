Schluss mit Langeweile – Toyota gibt jetzt Vollgas

Im Dezember gab Toyota bekannt, dass man die Entwicklung und Einführung elektrifizierter Fahrzeug deutlich beschleunigen will – zum einen mit den bekannten Hybridantrieben, zum anderen soll der Anteil an Null-Emissions-Fahrzeugen (batterieelektrische und Brennstoffzellenautos) bis 2030 bereits eine Million der jährlichen Verkäufe betragen.

Zum Auftakt der Offensive hat Toyota Gazoo Racing auf dem Tokyo Auto Salon einen Ausblick auf die nächste Generation eines Supersportwagens gezeigt: Das dynamische GR Super Sport Concept bringt Motorsport auf die Strasse – inklusive der erfolgserprobten Hybridtechnik aus der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC).

Systemleistung von 1'000 PS

«Rennsportaktivitäten tragen sukzessive zum Unternehmensziel bei, immer bessere Autos zu bauen», heisst es bei Toyota. «Die auf der Rennstrecke und der Rallyepiste gewonnenen Erfahrungen fliessen in die Weiterentwicklung von Serienfahrzeugen ein.» So soll die langjährige WEC-Teilnahme bei der Verbesserung des Hybridantriebs und Spritspartechnologien bereits grossen Anteil haben. Das nun enthüllte GR (Gazoo Racing) Super Sport Concept geht noch einen Schritt weiter: Das Konzeptfahrzeug besteht weitgehend aus den gleichen Teilen wie der Langstrecken-Rennwagen TS050 Hybrid. Neben der betont aerodynamischen Form sind auch der V6-Twinturbo-Motor und das Toyota Hybrid System-Racing (THS-R) an Bord. Mit diesem Antriebssystem vereint der Supersportwagen der nächsten Generation maximale Leistung und hohe Effizienz. Die Systemleistung beträgt 735 kW/1000 PS.

Rennwagen werden zu Sportwagen

«Anstatt Serienfahrzeuge in Sportwagen zu verwandeln, wollen wir herausfinden, wie das durch Rennen und Rallyes entwickelte Know-how in Serienfahrzeuge einfliessen kann. Dies ist der Ausgangspunkt für die für uns völlig neue Herausforderung, Sportwagen aus aktiven Rennwagen zu entwickeln», erklärt Shigeki Tomoyama, Präsident der Gazoo Racing Company. «Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis alle die Möglichkeit haben, sich ans Steuer zu setzen. Dennoch hoffe ich, dass das GR Super Sport Concept einen Vorgeschmack darauf gibt, was wir mit unseren Sportwagen der nächsten Generation erreichen wollen.»

(lie/pd)