Schweizer Super-Stromer braucht noch Investoren

Eine bessere Beschleunigung als das Tesla Model S und dazu ebenfalls vier Sitze und vier Türen – die Schweizer Classic Factory um den Designer Robert Palm sorgte mit der Ankündigung des Elektroautos Elextra im vergangenen Jahr für Furore. Mit gutem Grund: Den Stammtischspurt von Null auf Tempo 100 schafft der Schweizer Super-Stromer in 2,3 Sekunden. Also schneller, als das stärkste Model S von Tesla.

Keine Überhitzung

Allerdings hat die Sache einen Haken: Während das Model S von Tesla längst auf unseren Strassen unterwegs ist, bleibt es beim Elextra vorläufig bei Ankündigungen. Denn wirkliche News hat die Firma aus Morges in ihrem neusten «Information Update» nicht parat. Zwar wird eine Partnerschaft mit einer Firma in der Nähe von München bestätigt, die die Entwicklung des «völlig neuen Elektroantriebs» verantworten soll. Und der hat es (zumindest auf dem Papier) in sich: CEO Palm verspricht: «Unser Motor ist nur halb so gross wie die anderen Elektromotoren, bietet aber deren Leistung. Und das Problem der Überhitzung ist auch vom Tisch – ohne ein zusätzliches Kühlsystem.»

Prototyp kommt 2020

Gebaut werden sollen die maximal 150 Super-Stromer in der Nähe von Stuttgart, heisst es weiter. Weil der Aluminiumbody rund 25 Prozent leichter sein soll als vergleichbare Fahrzeuge, verspricht Palm bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit vom 100 km/h eine Reichweite «von mehr als 600 Kilometern». Und das bei einer Leistung von 689 PS.

Zum Preis oder der Serienproduktion gibts bei der Classic Factory noch keine Angaben. Aber immerhin veweist Palm darauf, dass ein Prototyp 2020 auf die Strasse rollen soll und weitere News laufend kommuniziert werden. Und: «Investors are welcome to come forward for open opportunities», heisst es am Schluss der Mitteilung.