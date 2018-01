Allradautos brechen in der Schweiz alle Rekorde

Laut Auto-Schweiz, der Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure, «sind die Erwartungen an das Auto-Jahr 2017 mehr als erfüllt worden». Konkret fehlen nur gerade 3290 Autos zum Vorjahreswert. Einen absoluten Rekordwert konnte der vergangene Dezember für sich verbuchen: Erstmals wurden in einem Monat mehr Personenwagen mit Allradantrieb verkauft als ohne, «der 4x4-Anteil lag bei sensationellen 53,2 Prozent».

Umfrage Kaufen Sie sich als nächstes Auto auch einen Allradler? Ja, die zusätzliche Sicherheit durch den 4x4-Antrieb macht in der Schweiz Sinn.

Nein, ein Allradantrieb ist bei uns nicht nötig und erhöht den Verbrauch.

Ich kaufe mir gar kein Auto mehr.

Allrad mit achtem Höchstwert in Folge



Der anhaltende Allrad-Boom zeigt sich auch am Gesamtjahreswert. Ein 4x4-Marktanteil von 47,5 Prozent stellt hier erneut einen Rekord dar – bereits der achte Höchstwert in Folge. «Sollte sich das Wachstum beim Allradantrieb ähnlich stark fortsetzen wie in den vergangenen Jahren, könnte bereits 2018 die 50-Prozent-Marke übertroffen werden», schreibt Auto-Schweiz. Erstaunlich: Noch vor zwei Jahren hatte der 4x4-Anteil bei lediglich 40,4 Prozent gelegen, 2016 bei 44,2 Prozent.

Benziner immer noch Nummer 1



Beim Blick auf die Motorisierungen wird schnell klar, dass der Benziner nach wie vor der Lieblingsantrieb von Herr und Frau Schweizer ist. 58,4 Prozent aller Neufahrzeuge waren 2017 mit einem Otto-Motor ausgerüstet, ein Plus von 2,3 Prozentpunkten zum Vorjahr. Trotz anhaltenden Diesel-Bashings konnte der Selbstzünder mit 36,0 Prozent einen respektablen Marktanteil verteidigen (-3,2 Prozentpunkte).

«Alternative» auf dem Vormarsch

Erfreulich ist der Zuwachs bei den alternativen Antrieben. Deren Anteil liegt erstmals in einem Jahr über der 5-Prozent-Marke (5,6 Prozent, +0,9 Prozentpunkte), wobei Elektroautos (+44,9 Prozent) und Benzin-Hybrid-Motorisierungen (+16,9 Prozent) deutliche Zuwächse verzeichnen konnten.

(lie/pd)