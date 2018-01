UK-Stromer zwischen Wahn und Wirklichkeit

Dass die Briten nicht genau so ticken, wie die restlichen Europäer und/oder wir Schweizer, ist nichts Neues. Das macht die Insulaner ja auch so sympathisch. Man mag sie wegen ihrer Musik, dem Fussball, den Pubs. Aber auch wegen ihren Autos. Jaguar E-Type, Morgan Plus 8, Range Rover, Land Rover Defender, Triumph Spitfire, Mini Cooper, Aston Martin DB5, Rolls-Royce Phantom, AC Ace oder der Rover 3500 seelig – alles unvergleichliche Autos. Fahrzeuge, die Emotionen höher werteten, als Perfektion.

Vergangenheit. Viele der britischen Brands fahren unter «fremder» Flagge: Rolls-Royce und Mini gehören zu BMW, Bentley zum Volkswagen Konzern und hinter dem aktuellen Erfolg von Jaguar und Land Rover steckt der indische Konzern Tata Group. Diesem Konzern gehören seit 2008 auch die Markenrechte von Rover. Triumph verschwand als Autohersteller schon in den 80er-Jahren, bei Aston Martin haben unter anderem italienische Investoren das Sagen während Mercedes-AMG die Motoren liefert, und die Firma AC gab Mitte der 80er-Jahre auf, nachdem die Produktion der legendären Cobra dank US-Rennfahrer und Konstrukteur Carrol Shelby längst in die USA verlegt worden war. Bleibt Morgan.

Fahrspass mit wenig Performance

Die Morgan Motor Company ist einer der letzten britischen Autohersteller in privater Hand und existiert bereits seit 1909, als die Dreiradikone Three-Wheeler enthüllt wurde. Und nun kommt dieses eigentümliche Gefährt zurück. Als Stromer. Im vierten Quartal 2018 heisst es, also ein Jahr später, als bei der Weltpremiere des EV3 im März 2016 in Genf versprochen worden war. Der Threewheeler EV3 wird laut Hersteller mit voller Batterie rund 240 Kilometer Reichweite schaffen.

Angetrieben wird der EV3 wohl von einem flüssigkeitsgekühlten E-Motor mit 46 kW (63 PS) Leistung. Dank dem Leergewicht von weniger als 500 Kilogramm reichte dies in einem Vorserien-Fahrzeug aus, um in unter neun Sekunden von Null auf Hundert und weiter bis 145 km/h zu beschleunigen. Ist nicht viel, genügt aber längstens, denn den Briten geht es vor allem um Individualität und Fahrspass, nicht Performance. «Der EV3 verwendet neuste Technologien, bietet verantwortungsbewussten Fahrspass und zelebriert traditionelle britische Handwerkskunst», verspricht Morgan.

Der Tesla-Jäger von Jaguar

Mit einem ganz anderen Anspruch geht Jaguar an das Thema E-Mobilität heran: Mit dem I-Pace präsentieren die Briten an der Geneva International Motor Show im März in Genf den ersten echten Tesla-Jäger. Einen europäischen Stromer, den es nicht nur als Studie, sondern ab Sommer auch auf der Strasse gibt. Denn die 400 PS starke Studie, die Jaguar im März 2017 auch in Genf zeigte, ist nach 2,4 Millionen Testkilometern mit 200 Prototypen endlich bereit für die Strasse, und kann ab März bestellt werden. Vor der deutschen Konkurrenz. Auf die Strasse rollt der I-Pace im Sommer. «Wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet, unter den Premiumherstellern die Ersten zu sein», so Stephen Boulter aus der Entwicklungsabteilung.

Hat geklappt, wie «20 Minuten»-Journalistin Nina Vetterli nach Prototypfahrten bestätigt: «In Kombination mit einer direkten Lenkung und dem batteriebedingt tiefen Fahrzeugschwerpunkt ist der I-Pace sehr agil. Fast noch überraschender: die Geschmeidigkeit des luftgefederten Fahrwerks; die Entrücktheit beim Dahingleiten. Subjektiv vermittelt der englische Crossover eine Ausgewogenheit, Raffinesse und Reife, wie man sie bei E-Autos noch nicht kennt. Elektromobilität 'the british way' eben.»