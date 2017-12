VW bricht 2017 alle Produktions-Rekorde

Mehr als sechs Millionen Fahrzeuge wird Volkswagen bis Ende des Jahres produzieren und damit eine neue Rekordmarke erreichen. Die bisher grösste Modelloffensive der Kernmarke des Volkswagen Konzerns und die international wachsenden Kundenwünsche führen zum neuen Bestwert. VW Jetta, Golf, Santana, Passat und Polo führen das weltweite Fertigungsranking der Marke an.

Auch an der Verkaufsfront läuft es überraschend gut und schlägt sich in der Buchhaltung nieder: Allein von Januar bis September stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 30 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro. Trotz «Dieselgate». In der Schweiz gingen die Verkäufe der Marke VW gegenüber dem Vorjahr (bis Ende November) um 11,4 Prozent auf 31'905 Autos zurück. Auf Platz 2 folgt Mercedes-Benz mit 23'724 Autos und einem Plus von 9,2 Prozent.

50 Standorte in 14 Ländern

Die Marke Volkswagen produziert an über 50 Standorten in 14 Ländern. Seit Start der Serienproduktion mit dem Käfer Typ1 vor 72 Jahren rollten über 150 Millionen Volkswagen vom Band. Derzeit umfasst das Produktportfolio der Marke über 60 Modelle weltweit.

Im Zuge der Zukunftsstrategie Transform 2025+ verstärkt die Kernmarke des Volkswagen Konzerns ihre Modelloffensive: 2017 brachte Volkswagen weltweit mehr als zehn neue Modelle auf den Markt. In den kommenden Jahren wird die gesamte Produktpalette erneuert und in wesentlichen Kernsegmenten wie SUV und Elektromobilität erweitert. Dabei wächst in einer ersten Phase insbesondere die Präsenz im SUV-Segment. Bis 2020 wird die Marke weltweit 19 SUV anbieten und deren Anteil am gesamten Modellprogramm auf 40 Prozent steigern.

Eine Million VW-Stromer bis 2025

In der zweiten Phase baut die Marke ab 2020 mit einer grundlegend neuentwickelten Elektroarchitektur eine umfassende Familie von vollelektrischen Fahrzeugen auf. Die I.D.-Familie ist die automobile Zukunft von Volkswagen. Dazu zählen I.D., I.D. Crozz und I.D. Buzz. Diese drei Modelle sind Teil der Start-Formation, mit der Volkswagen in kurzer Taktung von 2020 an die weltweite Elektro-Offensive startet. Bis 2025 sollen eine Million elektrische Volkswagen auf die Strasse gebracht werden.

(lie/pd)