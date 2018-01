Ford legt den «Bullitt» zum dritten Mal neu auf

Mit dem neuen Mustang Bullitt stellt Ford bereits zum dritten Mal ein «Bullitt»-Sondermodell vor, das an den Oscar-prämierten Blockbuster mit Steve McQueen aus dem Jahre 1968 erinnert. Der neue Mustang Bullitt kommt im Sommer ausschliesslich auf den nordamerikanischen Markt und wird von einem 475 PS starken 5-Liter-Achtzylinder angetrieben, der ein maximales Drehmoment von 570 Newtonmeter entwickelt. Das reicht laut den mis für eine Höchstgeschwindigkeit von 262 km/h (163 mph).

Der neue Bullitt teilt sich das Rampenlicht in Detroit mit seinem Urahnen – dem originalen Mustang GT Fastback von 1968, der neben Steve McQueen die Hauptrolle spielte. Das Filmauto galt mehr als 40 Jahre lang als verschollen und tritt nun auf der NAIAS erstmals wieder vor das Publikum.

Die Bullitt-Sonderedition im Detail

Das neue Sondermodell rollt ab Werk mit einem manuellen Sechsganggetriebe, dessen Schaltknauf in Anlehnung an das historische Vorbild die Form einer weissen Billiardkugel aufweist, auf die US-Strassen. Auch eine Auspuffanlage mit aktivem Klappenventil gehört zur Serienausstattung. Sie unterstreicht das charakteristische V8-Blubbern des Muscle-Cars.

«Wie Steve McQueen zeichnet auch den Mustang Bullitt ein lässiger und cooler Auftritt aus», betont Darrell Behmer, der Chefentwickler der jüngsten Generation der Sportwagen-Ikone. «Für mich als Konstrukteur ist diese Sonderedition mein Favorit unter den Mustang-Modellen – frei von Zierstreifen, Spoilern und Emblemen verzichtet sie auf jede Effekthascherei. Das ist einfach cool.» Für den neuen Bullitt stehen nur zwei Karosserie-Farben zur Wahl: «Shadow-Black» und jenes «Dark Highland Green», in der auch das berühmte Filmauto lackiert war.

«Jumper Car» und «Hero Car»

Für den Hollywood-Blockbuster «Bullitt», der am 17. Oktober 1968 seine Kino-Premiere feierte, kamen zwei nahezu identische Ford Mustang GT aus dem Modelljahr 1968 zum Einsatz. Der sogenannte «Jumper Car» wurde für die berühmte Verfolgungsjagd durch die Strassen von San Francisco und die spektakulären Sprungszenen genutzt, der «Hero Car» diente für die Nahaufnahmen mit Steve McQueen am Steuer.

Nach Abschluss der Dreharbeiten trennten sich die Wege der beiden Filmautos. Den schwer lädierte «Jumper Car» hatte die Produktionsfirma Warner Bros an einen Aufbereiter verkauft, zuletzt tauchte er Anfang 2017 im mexikanischen Baja California wieder auf. Der «Hero Car» indes galt als verschollen – nun ist er wieder da. Robert Kiernan hatte die automobile Legende 1974 als Familienfahrzeug gekauft, 2014 erbte Sean Kiernan den 1968er Mustang von seinem Vater. Erst kürzlich nahm er Kontakt zu Ford auf. Auf der NAIAS in Detroit tritt der automobile Filmstar jetzt, 50 Jahre nach dem Debüt von «Bullitt», an der Seite des neuen Sondermodells erstmals wieder vor das Publikum.

In der Schweiz wird das Sondermodell im Gegensatz zum Serien-Mustang offiziell nicht angeboten. Aber das eine oder andere Exemplare dürfte wohl über den Direktimport bei uns landen.

(lie/pd)