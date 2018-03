Zeit für Revanche

«Race to the Clouds» nennen sie es. Das Pikes Peak in Colorado, das älteste Bergrennen der Welt, seit 1916 wird es gefahren. Knappe 20 Kilometer lang, 156 Kurven, der Start liegt in einer Höhe von 2862 Metern, das Ziel knapp 1500 Meter höher, auf 4302 Metern. Kein anderes Rennen der Welt ist so spektakulär. Obwohl die Strecke inzwischen bis zum Ziel geteert ist, und obwohl – trotz des Protestes vieler Pikes-Peak-Fans – nun rund 400 Meter Leitplanken installiert wurden – gilt Pikes Peak immer noch als eines der gefährlichsten Rennen. Walter Röhrls Siegfahrt im Jahr 1987 machten sowohl den Regensburger als auch den Audi Sport Quattro S1 zur Legende.

Nun tritt Volkswagen am 24. Juni mit dem Prototyp des I.D. R Pikes Peak in den Rocky Mountains an. Nicht zum ersten Mal. 1987 hatte Volkswagen mit einem Golf II am Sieg geschnuppert. Mit zwei längs eingebauten 1,8 Liter Turbo-Motoren mit 652 PS hatte der Golf den Sieg schon in der Tasche, als kurz vor dem Ziel eine Radaufhängung brach. «Höchste Zeit für eine Revanche!», sagt Volkswagen Motorsport Direktor Sven Smeets. «Der I. D. R Pikes Peak stellt für uns eine extrem spannende Herausforderung dar, um zu zeigen, was im Motorsport mit Elektroantrieb möglich ist. Unsere gesamte Mannschaft rund um unseren Fahrer Romain Dumas ist bis in die Haarspitzen motiviert, eine neue Bestmarke für Elektro-Fahrzeuge aufzustellen.»

Elektrorenner sind perfekt für einen Bergkurs

Elektrisch angetriebene Rennwagen haben bei dramatischen Höhenunterschieden wie am Pikes Peak einige Vorteile. Das enorme, geradlinig ansteigende Drehmoment ist perfekt für einen Bergkurs. Vor allem aber punkten E-Motoren gegenüber Verbrennern, wenn die Luft dünn wird. «All-electric Cars sind in der Lage, am Pikes Peak gegen Verbrennungsmotoren zu bestehen», sagt Rhys Miller, der 2016 als Erster die 9-Minuten Grenze für E-Racer durchbrach. «In der Regel haben Verbrenner bis zu 30 Prozent ihrer Power verloren, wenn sie oben am Ziel ankommen. Elektromotoren ist der Luftdruck bei 4300 Metern wurscht».

Was die E-Triebler bislang von einem Gesamtsieg abhält, ist das enorme Gewicht der Batterien und der Kühlsysteme, die Kontrollaggregate, Batterien und Motoren auf optimaler Betriebstemperatur halten. Zwanzig Kilometer hören sich einfach und machbar an, allerdings nur so lange, wie man sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung von rund 25 km/h hält, die am Pikes Peak vorgeschrieben ist. Bei Volllast und den Berg rauf wird’s schon mal knapp, wenn man nicht genügend Batterien an Bord hat.

Technische Details des I.D. R Pikes Peak sind (noch) geheim

VWs Pikes-Peak-Abenteuer weist auf eine intensivierte Zusammenarbeit zwischen Volkswagen R und Volkswagen Motorsport hin und dient als PR-Unterstützung für die zwanzig I.D. Modelle, die Wolfsburg bis 2025 versprochen hat. Technische Details des I.D. R Pikes Peak hält der Konzern aus Wolfsburg noch geheim, aber PS-Zahlen von 1000 PS an den Siegerwagen sind am Pikes Peak die Regel. Rhys Millens schaffte seinen Elektro-Rekord von 8.57,118 Minuten in einem Prototyp mit insgesamt sieben Elektromotoren und rund 1500 PS. Sebastian Loeb reichten 875 Pferde in seinem Peugeot 208T16, mit dem er 2013 mit einer Zeit von 8:13.878 den immer noch bestehenden PP-Rekord aufstellte. Der Peugeot wog allerdings nur 875 Kilo.