Im vergangenen Juni verursachte Richard Hammond, ehemaliger Star beim britischen Automagazin «Top Gear», im Toggenburg einen schweren Crash. Im letzten Moment konnte sich Hammond aus dem Wrack seines brennenden Boliden befreien und trug nur leichte Verletzungen davon.

Nach dem Unfall grüsste Hammond seine Fans aus dem Spital:



Dies war nicht der erste Unfall in der Karriere Hammonds. Am schwersten hatte es den «The Grand Tour»-Star 2006 erwischt, als sich sein Düsenauto bei einer Geschwindigkeit von 464 km/h überschlug. Mit Kopfverletzungen lag Hammond danach zwei Wochen im Koma. Seither leidet er an Gedächtnisverlust und Depressionen.

Gedächtnis von fünf Sekunden

In der britischen Zeitung «Mirror» spricht «The Grand Tour»-Kollege Jeremy Clarkson über Hammonds Gesundheitszustand. «Er hat ein Gedächtnis wie ein Goldfisch», sagt Clarkson. Nach fünf Sekunden habe der 48-Jährige wieder vergessen, was man ihm gesagt hat.

Wie ernst es um die Gesundheit von Hammond bestellt ist, bleibt jedoch offen. Die «Top Gear»-Stars sind bekannt dafür, dass sie sich bei jeder Gelegenheit gegenseitig hochnehmen.

Clarkson betont im Interview auch, dass dass sie beim Dreh in Moçambique viel Spass gehabt hätten – so viel, dass sie manchmal Mühe gehabt hätten, sich das Lachen zu verkneifen.

Das Moçambique-Special der Grand Tour ist ab dem 16. Februar auf Amazon Prime verfügbar.

