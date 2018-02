Velar-Designer McGovern ist «Designer des Jahres»

Gerry McGovern ist «Designer des Jahres». Der Designchef der britischen 4x4-Marke erhielt diese Auszeichnung im Rahmen des 33. Festival Automobile International in Paris. Die internationale Expertenjury würdigt mit dem «Grand Prix du Design» das von Gerry McGovern verantwortete authentische Land Rover-Design und seinen Einfluss auf die Automobilindustrie.

«Gerry McGovern wird von der Jury des Festival Automobile International in Paris zum einen für sein Meisterstück, den Range Rover Velar, gewürdigt – zum anderen für seine gesamte Laufbahn», begründete Rémi Depoix, Präsident des 33. Festival Automobile International. «Eine der bemerkenswertesten Leistungen von McGovern liegt in seiner Adaption der Land Rover-DNA: eine Transformation, die mit dem Range Rover Evoque begann. Die britische Autoindustrie hat sich auch dank der Vision von Gerry McGovern neu erfunden – und Land Rover schreibt dabei eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Gratulation an Gerry McGovern und sein Team.»

«Auf emotionaler Ebene»

«Die heutige Zeit ist für einen Designer in der Automobilindustrie ungeheuer lohnend. Die Tatsache, dass eine Jury aus Experten diverser Design-Disziplinen diesen Preis verleiht, beweist die Bedeutung des Designs für uns alle», kommentierte McGovern. «Mein Team arbeitet unermüdlich daran, die begehrenswertesten Modelle zu kreieren, die unsere Kunden ein Leben lang lieben werden – Fahrzeuge, die mit unseren Kunden auf emotionaler Ebene kommunizieren.»

Der Range Rover Velar, das in Paris als «Meisterstück» gewürdigte Modell, ist das vierte Mitglied der Range Rover-Modellfamilie. Das im vergangenen Jahr präsentierte Avantgarde- SUV findet seinen Platz im Angebotsprogramm zwischen Range Rover Evoque und Range Rover Sport.

Jaguar Land Rover hat angekündigt, dass ab 2020 jede neue Baureihe der beiden britischen Premiummarken über elektrifizierte Modellversionen verfügen wird. Dazu zählen die neuen Plug-in-Hybrid-Varianten des Range Rover und des Range Rover Sport, die aktuell vor ihrer Markteinführung stehen.



