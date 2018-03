Eine Prise Steve McQueen in Genf – und für Europa

Fans von Muscle Cars können sich freuen: Ford hat die im Januar in Detroit enthüllte Sonderedition Bullitt des neuen Ford Mustang nicht nur als Showstück nach Genf gebracht, sondern hat gestern Abend auch mitgeteilt, dass das Auto offiziell über die Ford-Händler nach Europa kommen wird.

Der neue Mustang Bullitt ist eine Hommage an den legendären Mustang GT Fastback, der in dem 1968 gedrehten Thriller mit Steve McQueen die automobile Hauptrolle spielte. Die berühmteste Szene des Films – und gleichzeitig die wohl bekannteste Auto-Verfolgungsjagd der Kinogeschichte – ist die zehnminütige Sequenz, in der Steve McQueen am Steuer eines Mustang GT Fastback zwei Killer durch die Lombard Street und andere steile Strassen von San Francisco jagt. Die Verfolgungsjagd zählt für Kinofans bis heute zu den besten des Genres.

Dritte Sonderserie

Darum hatte Ford bereits 2001 und 2008 zu Ehren des Filmklassikers eine Bullitt-Sonderedition auf die Räder gestellt. Laut dem Schweizer PR-Manager Kaspar Haffner wurde der aktuelle 5-Liter-V8-Motor des neuen Mustangs für den Bullitt «leicht modifiziert – die Sonderedition dürfte voraussichtlich eine Spitzenleistung von 464 PS und ein Drehmoment von 529 Nm an den Start bringen».

Optisch unterscheidet sich das Sondermodell in erster Linie durch die beiden Karosseriefarben Shadow Black und das klassische, aus dem Kinoklassiker bekannte «Dark Highland Green» vom zivilen Mustang. Zudem gibt’s spezielle Fünf-Speichen-Aluräder, rot lackierte Brembo-Bremssättel und ein Bullitt-Logo an der Heckklappe. Im Innenraum nehmen Fahrer und Beifahrer auf optionalen Sportsitzen von Recaro Platz. Grüne Nähte greifen die Farbe der Aussenlackierung des Filmfahrzeugs auf.

«Cool, ohne Anstrengung»

Doch der Blick geht nicht nur zurück: Serienmässig hat die Sonderedition jede Menge Assistenzsysteme und das zwölf Zoll grosse digitale Kombi-Instrument an Bord, und das Premium-Audiosystem B&O Play begeistert mit einer Spitzeleistung von 1000 Watt. «Dem neuen ‚Bullitt‘ gelingt, was schon Steve McQueen auszeichnete: Er wirkt cool, ohne sich dafür anstrengen zu müssen», erklärte Mustang-Chefdesigner Darrell Behmer.

Ein offizieller Preis steht noch nicht fest, aber wer um die 60'000 Franken budgetiert, der dürfte nicht weit danebenliegen.