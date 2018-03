Qual der Wahl bei Jaguar – Zukunft oder Tradition?

Beim gestrigen Medien-Auftakt zum Genfer Auto-Salon war der Jaguar Land Rover-Stand (am neuen Ort) wohl die erste Adresse für die meisten Journalisten. Denn die Briten fuhren mit dem elektrischen Performance-SUV I-Pace den ersten echten Tesla-Konkurrenten – auf das Wort «Jäger» verzichten wir, auch wenns bei Jaguar so schön passen würde – auf die Bühne. Aber nicht als Showobjekt wie an so vielen anderen Ständen, sondern als Serienfahrzeug. Wer über 80'000 Franken investiert, kann also schon bald mit 400 PS und Allradantrieb bis zu 500 Kilometer elektrisch fahren.

Umfrage Welchen Jaguar würden Sie sich kaufen – I-Pace oder XJ Greatest Hits? Natürlich den I-Pace.

Ich würde den XJ Greatest Hits posten. Es geht nichts über Traditionen.

Weder noch: Ich würde mir keinen Jaguar kaufen.

4000 Teile überarbeitet

Doch bevor der Neuling auf die Bühne fuhr, präsentierten die Briten den Jaguar «Greatest Hits» der als Sonderanfertigung für den Iron-Maiden-Schlagzeuger Nicko McBrain gebaut wurde und 2018 gleichzeitig den Auftakt zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des XJ darstellt.

Die Einzelanfertigung ist ein Gemeinschaftsprojekt von McBrain, den Konstrukteuren und Handwerkern im Werk von Jaguar Land Rover Classic in Coventry und Wayne Burgess, Production Studio Director bei Jaguar. Das Projekt beanspruchte mehr als 3500 Arbeitsstunden, in denen über 4000 Einzelteile überarbeitet, ersetzt oder neu konstruiert wurden.

Natürlich verfügt die Einzelanfertigungen gegenüber einem normalen 1984er XJ6 über grundlegende Modifizierungen der Karosserie, des Innenraums, des Antriebstrangs und des Fahrwerks. «Das ist mein ultimativer XJ. Es ist mittlerweile mein dritter, und ich habe ihn liebevoll auf den Namen ‹Johnny 3› getauft», freut sich der Drummer. «Die Arbeit war für mich und Jaguar Classic wirklich eine Herzensangelegenheit. Der Wagen ist tatsächlich so etwas wie eine Ausgabe der grössten Hits und verkörpert für mich all das, wofür der Jaguar XJ steht.»