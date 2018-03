Mercedes lässt Familien mit dem neuen GT fliegen

Es ist eines der schönsten Autos am diesjährigen Genfer Auto-Salon: der Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé. (Was man von der Bezeichnung allerdings nicht behaupten kann.) Egal: Längs- sowie Querdynamik auf höchstem Niveau, und eine markante Silhouette mit klassischen Proportionen reihen das Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé auf den ersten Blick in das Portfolio seiner zweitürigen Brüder ein. «Das expressive Design mit tief gezogener Motorhaube, dominanter Front und muskulöser Körpersprache verdeutlicht die sportlichen Gene des viertürigen Coupés, das als jüngstes Modell der AMG-Familie neue Standards setzt», freut sich Mercedes über den Familienzuwachs. «Als erstes viertüriges AMG GT Modell vereint es hohen Alltagskomfort mit modernster Sportwagen-Technologie.»

Maximal 639 PS

«Das neue Coupé verkörpert in einzigartiger Weise unseren Markenkern 'Driving Performance' und wird mit seiner konsequenten Auslegung neue Kunden für Mercedes-AMG erschliessen», ist AMG-Chef Tobias Moers überzeugt. Der neue AMG sorgt mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 315 km/h sowie mit seiner Fahrdynamik für einen souveränen Auftritt in allen Lebenslagen. Moderne, kraftvolle R6- und V8-Motoren mit einem Leistungsspektrum von 320 kW (435 PS) bis 470 kW (639 PS) ermöglichen völlig neue Fahrerlebnisse und verbinden überzeugende Fahrwerte mit zeitgemässer Effizienz.

Der 4-Liter-V8-Biturbomotor kommt bereits in einer Vielzahl von AMG-Modellen zum Einsatz. Seine Leistung konnte für den neuen Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ weiter gesteigert werden und sorgt für Performance auf Sportwagen-Niveau. Er liefert 470 kW (639 PS) und ein maximales Drehmoment von 900 Nm, das über ein breites Drehzahlband von 2500 bis 4500 U/min zur Verfügung steht. Damit spurtet der Viertürer in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h, Schluss ist erst bei 315 km/h. Im Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (also ohne S) gibts 585 PS und 800 Nm maximales Drehmoment. Neben den beiden V8-Motoren ist der Neuling als GT 53 4MATIC+ mit einem AMG-Reihensechszylinder erhältlich mit 320 kW (435 PS).

Performance und Exklusivität

Der Innenraum mit vier oder fünf Sitzplätzen präsentiert eine Symbiose aus Performance und Exklusivität und integriert in die Atmosphäre eines Gran Turismo ein hochmodernes, neuartiges Bedienkonzept. Die Instrumententafel bildet einen Kontrast zum grossflächigen, fliessend gestalteten Zierteil, das mit einem Wrap-Around Effekt in die Fahrertür übergeht. Beleuchtete Luftdüsen in Turbinenoptik verfeinern die Anmutung und unterstreichen den sportiven Look. Das hervorstechende Merkmal aller AMG GT Innenräume ist die Mittelkonsole im stilisierten V8-Design. Ebenso dominante: Zwei hochauflösende, je 12,3 Zoll grosse Displays dominieren das Widescreen-Cockpit, das im V8 serienmässig, im R6 optional angeboten wird. Auf den Markt kommt der AMG GT mit vier Türen schon im Sommer.