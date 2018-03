Ist der Rimac C_2 das schnellste Auto der Welt?

Ein bisschen Spass muss sein: Weil der englische «Grand Tour»-Star Richard Hammond vergangenen Sommer bei Dreharbeiten mit dem Rimac Concept One beim Hemberg-Bergrennen in der Schweiz schwer verunglückt ist, findet man im neusten Werk der kroatischen Marke Rimac einen mit einem Lederriemen gesicherten Feuerlöscher. Und darauf steht: «In case of hillclimb».

2300 Nm Drehmoment

Konnte der von Hammond zerlegte Concept One schon mit unfassbaren Werten aufwarten, überbietet der C_2 all die Traumwerte nochmal um einiges. So verfügt der Rimac C_2 über 1914 PS, die über vier einzelne Motoren auf die Strasse gebracht werden, und schafft ein unglaubliches Drehmoment von 2300 Nm. Zum Vergleich: Ferraris LaFerrari verfügt über ein Drehmoment von 900 Nm.

Und natürlich ist wie das Erstlingswerk von Rimac auch der C_2 elektrisch und kann sogar im Bedarfsfall autonom fahren, falls einem die schiere Leistung mal nicht geheuer sein sollte. Die Beschleunigung von 0 auf 100 wird mit 1,85 Sekunden angegeben! Und, laut CEO Mate Rimac: «Es handelt sich beim C_2 nicht um eine Studie oder einen Concept Car, sondern um ein Serienauto!»

Laut Aussagen am Auto-Salon kann man den Renner so kaufen, wie er in Genf steht. Kommuniziert wird der Preis, sicher im siebenstelligen Bereich, allerdings nicht. Denn jener Käuferschicht, die sich mit diesem Auto beschäftigt, dürfte es egal sein, ob das Auto nun eine oder zwei Millionen kostet.

(lab)