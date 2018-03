Fun setting

Schau mal einer an, was da aus Seoul kommt. Bisher waren Koreaner ja eher für gute Olympische Spiele bekannt und für verlässliche wie erschwingliche, aber eher unaufregende Automobile. Und jetzt das: Hyundai macht gemeinsame Sache mit dem Turiner Istituto Europeo di Design (IED) und zaubert ein Spassgerät hervor, das den Spassfaktor des Seouler Szeneviertels Gangnam mit italienischer Grandezza vereint. Die Mischung aus Jet-Ski und Dune Buggy, die Hyundai jetzt auf dem Genfer Autosalon vorgestellt hat, hört auf den Namen Kite Concept Car und stellt sich als Allrounder für die Skater-Generation vor. Natürlich elektrisch angetrieben, so wie sich das heute gehört.

Der Fun am Kite beginnt schon beim Anschauen: Vollkommen offenes, zweisitziges Monocoque-Chassis trifft futuristisches Design. Weder Scheiben, noch Türen. Riesige Räder, in deren Naben vier Elektromotoren sitzen. Das Cockpit nüchtern cool, aber mit einem Display in iPad-Grösse als Instrumentierung, das sich mit dem eigenen Smartphone vernetzen lässt. Mit einer Länge von 3.745 Millimetern und eine Höhe von 1.455 Millimetern bleibt der Kite angenehm kompakt, ohne Vergnügen preiszugeben.

Nach dem Motto «Geteilter Spass ist doppelter Spass» kann das Lenkrad die Seiten wechseln, was für amüsante zwischenmenschliche Dynamik sorgen dürfte, wenn sich der Beifahrer am Fahrstil seines Mitbenutzers rächen möchte. Die vom Rennsport übernommenen Fünf-Punkt-Gurte sorgen dafür, dass dabei nichts Ernsthaftes passiert.

In der Mittelkonsole gibt’s einen Gravity Gear Mode Shifter, von dem nicht ganz klar ist, was passiert, wenn man ihn drückt, der aber – irgendwie – spannendes Abenteuer verspricht.

«Gravity Gear Mode Shifter» – what the hell....?

Richtig los geht’s jedoch erst, wenn der Kite mit nur wenigen Handgriffen in einen einsitzigen Jet-Ski verwandelt wird. From-Sand-to-Sea in drei Minuten, in der Wasserversion angetrieben von einer elektrischen Strahlturbine, was sich ebenso verrufen wie schnell anhört. Eine «duale Mobilitätslösung für Strasse und Wasser» nennt Hyuandai – etwas Spass-resistent – die charmante Studie und ihre Vorzüge.

Okay, man kann ihn nicht kaufen, da der Kite ein reines Concept Car ist, und die Chancen, dass er jemals in die Verkaufsräume kommt, sind eher gering. Aber der Kite Concept Car steht für eine attraktive Offentheit des koreanischen Herstellers für innovative Design-Konzeptionen. Schon jetzt sei das Design von Hyundai der Hauptkaufgrund, sagt Thomas Bürkle, Chefdesigner beim Hyundai Design Center Europe. «Durch seine unverwechselbare Formensprache und Architektur vermittelt der Hyundai Kite zeitlose Designwerte.» Schlichter gesagt: ich will ihn haben.