Wird dieser GT 40 zum teuersten Ford der Welt?

Einst wurde der goldene Ford GT40 Dritter beim berühmten 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Er gehörte zum legendären GT40-Trio, welches Enzo Ferrari beim Rennen 1966 arg in Verlegenheit brachte, da Ford es – nach jahrelanger Dominanz von Ferrari – erstmals schaffte, das Rennen für sich zu entscheiden.

Die Vorgeschichte: Anfang der 1960er-Jahre wollte Ford Ferrari übernehmen, doch ein Deal kam nie zustande. Ferrari blieb italienisch und wurde 1969 an Fiat verkauft. So beschlossen die Amerikaner aus Dearborn – berühmt für ihre preiswerten Familienautos –, gleich selber in den Rennsport einzusteigen, um die Italiener in ihrer Prestigedomäne eindrücklich und empfindlich zu schlagen.

Der GT 40 räumte gleich dreifach ab

Nur hatte die Sache einen Haken: Es fehlte ein entsprechend starkes Fahrzeug, mit dem man den Azzurri auch Paroli bieten hätte können. 1963 wurde der Brite Roy Lunn, ein hauseigener und genialer Ingenieur, der ein Jahr zuvor bereits den Mustang entworfen hatte, mit Entwicklung und Konstruktion des GT40 beauftragt. Nach einigen Rückschlägen gewann der GT40 tatsächlich 1966 in Le Mans, als Ford alle drei Plätze auf dem Podium einnahm. Vor diesem Rennen hatte Ferrari jede Austragung seit 1960 dominiert, aber das Blatt wendete sich, und Ford gewann die letzten vier Rennen des Jahrzehnts.

Dieser GT40, gefahren von Ronnie Bucknum und Dick Hutcherson, hielt alle 348 Runden durch und wurde schlussendlich Dritter im Gesamtklassement des Holman & Moody Racing Teams. Er trat noch drei weitere Jahre an, bevor er sich 1967 in den Ruhestand verabschiedete. Der legendäre Rennwagen verfügt über einen 7,0-Liter-V8-Motor und erreicht über 200 Meilen pro Stunde.

Diese Chance gibt's nur einmal

Nun soll er noch in diesem Jahr von RM Sotheby's in Kalifornien verkauft werden. Das Auktionshaus hat ihm einen Richtpreis von knapp 12 Millionen Schweizer Franken attestiert, was ihn zum teuersten Ford aller Zeiten machen würde, der jemals öffentlich verkauft wurde. Alexander Weaver, Autospezialist bei RM Sotheby's, sagte: «Ohne dieses Auto wäre die Geschichte des Motorsports wie wir sie kennen, ganz anders.» Der Verkauf dieses GT40 stellt eine echte Herausforderung für jeden Sammler oder Motorsportler dar, ein bedeutendes Stück Geschichte besitzen zu können.

