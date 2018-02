Busenblitzer war ihr schlimmster Albtraum

Sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen und ihr Programm normal über das Eis zu bringen. Doch nach dem Kurztanz-Auftritt mit ihrem Partner Guillaume Cizeron kullerten bei Gabriella Papadakis die Tränen herunter. «Ich habe es sofort gespürt. Ich hatte keine Chance, ich konnte nur weiterlaufen und beten», sagte die Französin.

Nur wenige Sekunden hatten die beiden in der Gangneung Ice Arena getanzt, da löste sich während einer Drehung der Neckholder der Europameisterin. Weder die 22-Jährige noch ihr Tanzpartner Cizeron konnte danach das Kleid unter Kontrolle halten, der Stoff wirbelte herum und ihre Brustwarze wurde entblösst.

In Zeitlupe wiederholt

«Das war mein schlimmster Albtraum, ausgerechnet bei Olympia. Mein Gott, ich war so abgelenkt», schluchzte sie ob des Malheurs, das weltweit live übertragen und später auch noch auf Grossbildschirmen im Eisstadion in Zeitlupe wiederholt wurde. Umgehend machten Fotos vom Busenblitzer der Französin im Netz die Runde. Die silberne Kette ihres Kleides hielt, ansonsten hätte sie wohl komplett entblösst den Wettkampf abbrechen müssen. Am Boden zerstört war die Athletin dennoch.

Malheur im Eistanz

Die Ex-Weltmeister Papadakis und Cizeron tanzten zu Samba und Rumba, doch der gerissene Neckholder hemmte das Duo etwas. Deshalb liegen die beiden vor der Kür-Entscheidung (am Dienstag, 2.00 Uhr MEZ) «nur» auf Zwischenrang 2. Mit 81,93 Punkten weisen sie einen Rückstand von knapp zwei Zählern auf ihre grössten Konkurrenten Tessa Virtue und Scott Moir aus Kanada (83,67 Punkte) auf. «Es ist frustrierend, deswegen einige Punkte eingebüsst zu haben», seufzte Cizeron. Doch sogleich hob er hervor: «Dennoch bin ich stolz darauf, dass wir unser Programm noch so über die Bühne gebracht haben.» Dank des gelungenen Auftritts kann das französische Tanzpaar im Gegensatz zu allen anderen (auf Rang 3 folgen Madison Hubbell und Zachary Donohue aus den USA mit 77,75 Punkten) wohl als einziges den Team-Olympiasiegern Virtue und Moir die Goldmedaille noch streitig machen.

(ddu)