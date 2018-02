«Derart ans Limit musste ich noch nie»

Es war kurz nach Mitternacht in Südkorea, ehe Simon Ammanns Hin und Her ein Ende hatte und er endlich seinen zweiten Sprung in Angriff nehmen durfte. Aufgrund der Windbedingungen musste der Toggenburger im Finaldurchgang von der Normalschanze mehrmals vom Balken zurücktreten.

Doch es war zu diesem Zeitpunkt nicht der Wind, der Ammann zu schaffen machte. Es herrschten bitterkalte -11 Grad. Am Ende reichte es ihm zu Rang 11. Rund eine halbe Stunde später machte der Schweizer einen gefassten Eindruck. «Phasenweise wurde mir sogar wärmer, weil ich mich darüber geärgert habe, dass das grüne Licht nicht auftauchte», kommentierte Ammann das lange Warten vor dem Absprung.

Ein anständiger Sprung, der Mut gibt

Er habe natürlich gehofft, dass sein Trainer Ronny Hornschuh früher sein Okay gibt. «Beim vorletzten Mal, als ich auf den Balken gesessen bin, ging es mir noch sehr gut. Dann hätte es los gehen sollen. Als ich dann auf die Kante losgefahren bin, wusste ich nicht, ob ich mich noch bewegen kann.» Ammann sprach von einem sehr anständigen Sprung, und, dass auch andere mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen hatten. Er sagte aber auch: «Derart am Limit musste ich noch nie springen.»

Der Schweizer hatte im Vorfeld von einer Lotterie gesprochen («es wird etwas für Hasardeure»). Am Ende ging er im Windpoker leer aus. «Ich hatte nicht die zwei Meter, welche die Springer am Schluss hatten. Du weisst, das ist deine Möglichkeit, es ist alles offen.»

Ammann war dennoch angetan von seinen Versuchen. Zwei Sprünge, die ihm Mut geben für das zweite Springen von der Grossschanze. Nun wolle er sich aber erst einmal erholen – und aufwärmen.