«Die Spielerin mit der Brille ist sehr attraktiv»

Vorbei sind sie, die zwei Wochen Olympia. Es waren erfolgreiche Spiele für die Schweizer, die mit 15 Medaillen ihr eigenes Ziel übertroffen haben. Ob der Slopestyle-Doppelsieg, das Gold im Teamevent: Die Schweiz hatte einiges zum Feiern.

Wie haben aber die Menschen in Südkoreas Hauptstadt Seoul die Olympischen Winterspiele erlebt? Welcher Sport hat sie am meisten beeindruckt? Und wollten sie überhaupt, dass der Event in ihr Land kommt? Sehen Sie die Antworten oben im Video.

So schön gratulieren Koreaner unseren Gold-Helden. Video: FS