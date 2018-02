«Es ist ein Traum geplatzt»

Die Schweizer Eishockey-Nati der Frauen war an diesem Olympia-Turnier Kult. Dafür gesorgt hat Silber-Curler Martin Rios, der im Olympischen Dorf in Gangneung im selben Haus wie sie wohnte, und sie stets als «meine Hockeyhühner» bezeichnete. Die Eishockeyanerinnen empfanden dies keineswegs als despektierlich, sondern liebevoll und so wurde der Begriff «Hockeyhühner» an den Olympischen Spielen salonfähig.

Umfrage Wie viele Medaillen gewinnt die Schweiz an den Olympischen Spielen in Pyeongchang? 7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mehr als 15

Der Höhepunkt dieser speziellen Beziehung zwischen Rios und den «Hockeyhühnern» war vor dem Mixed-Curling-Final, als sie ihm ein Video zukommen liessen und ihm in diesem sagten: «Deine Hockeyhühner wünschen Dir viel Glück für den Final!»

Mit Rios verabschiedete sich auch die Siegesserie der Schweizerinnen

Doch kaum ist Glücksbringer Rios, der zuvor nach Möglichkeit stets die Spiele seiner «Hockeyhühner» auf der Tribüne angeschaut hat, weg aus Gangneung (er befindet sich gemeinsam mit Beat Feuz auf dem Rückweg in die Schweiz), endete auch die Siegesserie der Frauen-Nati.

Während sie bei ihrem Bronze-Coup 2014 in Sotschi die Russinnen im Viertelfinal noch mit 2:0 besiegt hatten, verloren sie dieses Mal mit 2:6. «Das Verrückte ist, dass wir damals dominiert wurden und siegten, aber dieses Mal besser als sie waren und verloren», hintersinnte sich Goalie-Frau Florence Schelling.

Man kann daher von ausgleichender Gerechtigkeit sprechen. Doch es ist bitter: Statt den Spielen um die Medaillen stehen nun die Platzierungspartien um die Plätze 5 bis 8 an und die Enttäuschung ist riesig.

Diaz: «Solche Sachen erträgt es nicht»

Die Schweizerinnen gaben das Momentum aus der Hand, als sie mit 2:1 führten und dem dritten und weiteren Treffern sehr nahe waren. Doch stattdessen gelang es den Russinnen nach einem unnötigen Puck-Verlust auszugleichen und anschliessend das Spiel zu drehen. «Wir konnten in den Special Teams nicht mit dem Druck der Russinnen nicht umgehen. Es hing an Details und dem fehlenden Wettkampfglück», befand Trainerin Daniela Diaz.

Zur tragischen Figur wurde dabei Lara Stalder. Die Schweizer «Hockeywomen of the Year» des Jahres 2016 schoss die Nati zwar mit einem wunderschönen Treffer zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung, verursachte mit zwei individuellen Fehlern aber auch die Gegentore zum 0:1 und 2:2. Einen krassen Bock schoss später dann auch noch Sabrina Zollinger vor dem entscheidenden 2:4. Unmittelbar zuvor hatte Alina Müller nur den Pfosten getroffen. Es war nicht der Tag der Schweizerinnen.

«Solche Sachen erträgt es auf diesem Niveau nicht», erklärte Trainerin Diaz hinterher. Böse ist sie den fehlbaren Spielerinnen jedoch nicht: «Keineswegs. Sie haben gekämpft bis zum Ende und alles gegeben. Ich bin stolz auf mein Team.»

Untröstlich war indes nach ihrem unglücklichen Match Lara Stalder. «Es war für mich ein ständiges Auf und Ab, aber ich kämpfte stets weiter. Es sind ja nicht nur die zwei Fehler, ich müsste auch vor dem Tor kaltblütiger sein», sagte die Schweden-Söldnerin traurig und meinte weiter: «Es war ein Traum, hier eine Medaille zu gewinnen. Nun beginnen wir zu realisieren, dass dieser geplatzt ist, obwohl wir eigentlich die bessere Mannschaft waren.»