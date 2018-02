«Es spricht niemand von Fussball, alle von Hockey»

«Man ist Sportler und will gewinnen. Am Ende haben wir daher Gold verloren. Deshalb ist es im Moment enorm bitter. Doch wenn wir nachher zwei Bier getrunken haben, werden wir uns bestimmt auch über Silber freuen», beschrieb der deutsche Stürmer Patrick Hager seine Gefühlslage.

Umfrage Was sagen Sie zum Abschneiden der Schweizer Sportler an den Olympischen Winterspielen? Sensationell! Sie haben all meine Erwartungen übertroffen.

Ich habe Erfolge in diesem Ausmass erwartet.

Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen.

Mit 3:2 hatten sie geführt. Für die Schlussphase einen Mann mehr auf dem Eis. Kassierten trotzdem 56 Sekunden vor Schluss den Ausgleich und gingen in der Verlängerung mit 3:4 unter. «Wir haben uns das Ende zwar anders vorgestellt, aber wir haben erneut gezeigt, was wir drauf haben», meinte Stürmer Marcus Kink.

«Erst im Sommer beim Grillen werden wir das realisiern»

Der grosse Favorit aus Russland, oder die olympischen Athleten aus Russland, um im olympischen Wortlaut korrekt zu bleiben, schrieben zwar das letzte Kapitel dieses Eishockey-Turniers. Doch ausserhalb von Russland bleibt primär das deutsche Hockey-Wunder haften.

1976 holten Deutschlands Eishockeyaner die bislang einzige Medaille an Olympischen Spielen. Protagonisten von damals wie Erich Kühnhackl, Udo Kiessling oder Alois Schloder sind durch Bronze in Innsbruck bis heute Nationalhelden. Sie werden nun, 42 Jahre später, durch eine neuen Generation abgelöst. Durch Typen wie Danny aus den Birken, Christian Ehrhoff, Patrick Hager, Marcel Noebels oder Marcus Kink. «Ich glaube, dass wir erst im Sommer, wenn wir uns gemeinsam zum Grillen treffen, realisieren werden, was wir da geschafft haben», sagt Hager.

Das Beste, was dem Eishockey passieren konnte



Eishockey ist in Deutschland fast eine Randsportart, die weit hinter dem übermächtigen Fussball, aber auch dem Handball anstehen muss. Zumindest in den letzten Tagen hat sich dies geändert. Die ganze Nation war plötzlich im Eishockey-Fieber.

Stürmer Marcel Noebels sagt deshalb mit breiter Brust: «In Deutschland spricht im Moment niemand von Fussball, sondern alle nur von Eishockey. Das ist grandios. Ich bin stolz, Deutscher zu sein.» Derweil spekuliert Kink darauf, dass diese Silber-Medaille dem deutschen Eishockey nun einem grossen Schub geben wird: «Ich hoffe, viele Kinder haben uns zugeschaut und die wollen nun alle Eishockey spielen.»

Deutschlands überraschender Exploit ist jedoch auch länderübergreifend das Beste, was dem Eishockey geschehen konnte. Denn Deutschland mit seiner Grösse, seinem Marktpotenzial und seiner Medienlandschaft ist für das internationale Eishockey ein enorm wichtiger Player. Es gibt daher für die IIHF eigentlich nichts schlimmeres, als wenn sich Deutschland auf Dauer im sportlichen Niemandsland bewegt.

Deutsche Spieler verdienen nicht mal halb so viel wie Schweizer

Das deutsche Eishockey-Wunder ist auch ein perfektes Lehrstück für das Schweizer Eishockey und die verantwortlichen Stellen bei Swiss Ice Hockey. Es zeigt, was möglich ist. Mit gutem Coaching, dem richtigen Konzept, viel Disziplin und einer Mannschaft, in der sich jeder für den anderen aufopfert. «Jeder wusste genau, was sein Job ist», erklärt Kink. Und Hager macht geltend: «Keiner war mit dem Sieg gegen die Schweiz und dem Errreichen der Viertelfinals zufrieden. Wir wollten mehr.»

Im Schnitt verdienen die deutschen Nationalspieler in ihren Clubs in der DEL übrigens nicht mal halb so viel wie ihre in Südkorea enttäuschenden Schweizer Kollegen in der National League. Aber klar: Auch bei uns ist nicht alles schlecht, auch bei uns gab es schon ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Nati schaffte ein vergleichbares Wunder mit der WM-Silbermedaille 2013 in Stockholm. Eine solche Geschichte an den Olympischen Spielen zu schreiben, ist dann aber nochmals eine andere Kategorie.