«Ich war nahe an der Medaille, mehr ging nicht»

«Ich kann hier eine Medaille gewinnen, denn ich habe die Tricks dazu», hatte Pat Burgener im Vorfeld angekündigt. Nach dem Halfpipe-Final musste er konstatieren: «Ich bin so gut gefahren wie noch nie, habe meinen Olympia-Run, von dem ich geträumt habe, runtergebracht. Nah an der Medaille war ich, aber mehr war nicht drin. Es gab drei, die besser waren. Sie haben mehr Höhe und sind technisch noch besser.»

«Eigentlich müsste ich Vierter sein»

Er würdigte damit die Leistung von Olympiasieger Shaun White, Silber-Gewinner Ayumu Hirano und dem drittplatzierten Scotty James. Burgener: «Um eine Medaille zu gewinnen, hätte etwas mit ihnen geschehen müssen – und so etwas wünscht man sich nie.»

Der einzige Makel war für Burgener, dass er nicht Vierter, sondern Fünfter wurde, denn seiner Ansicht nach war er «The Best of the Rest»: «Ich müsste Vierter sein. Ben Ferguson, der vor mir ist, hat zu viele Punkte erhalten. Ein weiteres Mal. Wenn es zwischen uns um eine Medaille gegangen wäre, würde ich mich jetzt aufregen, so aber ist es eine Randnotiz.»

Burgener will die Musik-Projekte vorantreiben

Burgener will jetzt sportlich ein wenig kürzer treten und sich in den nächsten zwei Jahren vermehrt seiner zweiten Leidenschaft, der Musik, widmen. Ende März erscheint sein erstes Album, «und ich habe in den letzten Monaten durch das Erlebte bereits so viele Ideen für ein zweites Album gesammelt. Ich brauche diesen Ausgleich, er hat mich zu einem besseren Snowboarder gemacht.»

Aber daneben will der 23-jährige Unterwalliser natürlich auch Snowboard-Contests bestreiten und dann ab 2020 nochmals so richtig Gas geben, um bei den nächsten Olympischen Spielen 2022 in Peking noch weiter vorne zu stehen. «Dass das Potenzial dafür vorhanden ist, habe ich gesehen. Ich bin stolz, hier dabei gewesen, einer der Weltbesten und der beste Schweizer gewesen zu sein und ich habe nun grosse Lust auf mehr.» Burgener träumt von WM-Gold, möchte die X-Games mal gewinnen und als Krönung 2022 Olympiasieger werden. Heftige Pläne.

Jan Scherrer nahe am persönlichen Maximum

Lust auf mehr bekam auch Jan Scherrer, der zweite Schweizer im Finalfeld, der Neunter wurde. «Meinen Olympia-Lauf habe ich runtergebracht. Vielleicht wären noch zwei Plätze mehr dringelegen, aber das wäre dann das Maximum auf diesem krassen Level gewesen», befand der 23-jährige Toggenburger. «Es war einfach geil, hier zu fahren und ob ich nun Siebter, Achter oder Neunter bin, ist mir nicht so wichtig.»