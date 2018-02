«Ich fühle mich auch ein bisschen als Siegerin»

«Es gibt Abende, an denen du im Bett liegst und träumst, schwärmst, dir vorstellst, was sein wird und was du erreichen willst.» Was vor den Olympischen Spielen Wunschdenken war, ist endlich Realität: Wendy Holdener hat die Medaille, die sie sich zum Ziel gesetzt hatte. Dass es in ihrer Paradedisziplin Slalom klappte, freute die 24-jährige Schweizerin umso mehr.

0,05 Sekunden fehlten Holdener, die nach einem fantastischen ersten Durchgang in Führung gelegen hatte, zur goldenen, die sich die Schwedin Frida Hansdotter holte. Bronze ging an die Österreicherin Katharina Gallhuber. «Die 5 Hundertstel hätte ich überall finden können. Wenn mir das heute Morgen jemand gesagt hätte, hätte ich unterschrieben. Ein bisschen fühle auch ich mich als Siegerin.»

Gut geschlafen, aber nervös

Der Druck und die Anspannung waren gross, bereits seit Tagen. Als sich allmählich Nervosität bemerkbar machte, versuchte sich Holdener zu beruhigen, indem sie sich Situationen in Erinnerung rief, in denen sie ähnlich unter Druck gestanden war. «Das kam schon oft in meinem Leben vor und ich weiss, dass ich es jeweils gut gemacht habe.»

In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich Ungewöhnliches. «Ich habe gut geschlafen. Das ist nicht normal», verriet sie. «Doch kaum war ich wach, war ich extrem nervös.» Während des ersten Durchgangs, den Holdener eröffnete und in beeindruckender Manier und mit Laufbestzeit ins Ziel brachte, deutete nichts darauf hin.



Der Silberlauf von Wendy Holdener. (Video: SRF)

Die Ungewissheit, ob sie das gute Gefühl aus dem ersten Durchgang noch einmal heraufbeschwören können würde, sorgte für zusätzliche Anspannung. «Das war alles andere als einfach.»

Zu Beginn des zweiten Laufs bekundete Holdener Mühe, den Tritt zu finden. «Oben war ich überhaupt nicht locker. Auch, weil es sehr stark windete.» Trotzdem habe sie sich aufs Skifahren konzentrieren können. «Die positiven und negativen Dinge – was kann alles passieren, was nicht – haben sich doch immer wieder in meine Gedanken geschlichen.»

Eine Goldmedaille an einem Grossanlass konnte Holdener bereits gewinnen können. 2017 wurde sie in St. Moritz Weltmeisterin in der Kombination, holte zudem Silber im Slalom. Die Schwyzerin tat sich beim Vergleich der beiden Höhepunkte schwer. «St. Moritz war ein Hexenkessel. Hier war es ruhiger. Olympia ist speziell, seltener. Andererseits durfte ich vor einem Jahr zu Hause gewinnen.»

Tipps von Feuz?

Nach den Feierlichkeiten am Freitagabend kann Holdener das Erlebte nun erst einmal sacken lassen. Ihre nächsten beiden Einsätze stehen erst kommende Woche an. In der Kombination und im erstmals bei Olympia ausgetragenen Team-Event darf sie sich Hoffnungen auf weitere Medaillen machen.

Holdener sprach bereits unmittelbar nach dem Silbergewinn von Topleistungen, nahm sich aber auch vor, ihre zweite Tranche Olympia etwas lockerer anuigehen. «Vielleicht beflügelt mich die Medaille.» Wie man ohne Druck für weitere Highlights sorgt, kann ihr Beat Feuz verraten. Bronze in der Abfahrt liess der 31-jährige Berner am Freitag Silber in der Abfahrt folgen.