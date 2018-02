«Ich fühle mich nicht als Superstar»

Es ist der pure Wahnsinn. In einem Zeitalter, in dem alle davon sprechen, dass die Spezialisierung im Sport immer wichtiger wird, holte Ester Ledecka vor einer Woche Gold im alpinen Super-G und am Samstag im Snowboard-Parallel-Riesenslalom. Das unfassbare Double in zwei verschiedenen Sportarten macht die 22-Jährige zum Superstar der Olympischen Spiele in Pyeongchang.

Von den TV-Stationen belagert

Doch ist es nun gut oder schlecht, dass es so etwas möglich ist? Für den Skisport? Ganz generell? Oder für den alpinen Snowboardsport, der derzeit ohnehin keinen sonderlich einfachen Stand hat? Die Meinungen gehen ausseinander. Christian Rufer, Nationaltrainer bei den Schweizer Snowboardern, sagt dazu: «Für uns Snowboarder ist es sehr gut. Denn sie gilt ja als die Ski fahrende Snowboarderin und nicht umgekehrt. So eine Story wertet unseren Sport auf.»

Das war dann auch schon am heutigen Tag zu sehen. Noch nie war das Medieninteresse an einem alpinen Wettbewerb im Snowboard an Olympischen Spielen derart gross. Ledecka wurde nach ihrem Triumph in der Mixed Zone von TV-Station zu TV-Station gereicht, alle wollten ein paar Sätze von der olympischen Sensation aufschnappen. Und an der offiziellen Medienkonferenz im Anschluss platzte das Interview-Zelt wegen den vielen Medienvertretern fast aus allen Nähten.

Erste Anzeichen von Staralüren?

Wie schon nach ihrem Triumph im Super-G setzte die Tschechin während dem Gespräch mit den Journalisten ihre Skibrille nie ab. Damals sagte sie, der Sieg komme für sie derart unerwartet, dass sie sich zuvor nicht geschminkt hätte. Dieses Mal nannte sie als Grund, dass sie heute so früh hätte aufstehen müssen, dass es keinen Sinn gemacht hätte, sich zu schminken.

Als dann einer intervenierte, dass es doch keine Rolle spiele, ob sie geschminkt sei oder nicht, wollte sie ihre Skibrille trotzdem nicht abnehmen, sondern entgegnete lediglich: «Ihr müsst euch daran gewöhnen, dass ich die Medienkonferenzen mit der Skibrille abhalte.» Erste kleine Staralüren sind also schon auszumachen. Es gab in Pyeongchang schon natürlichere Olympiasiegerinnen.

Auch in der Zukunft das Doppel-Ticket

Ledecka hielt auf die Frage, wie sie sich als der Superstar dieser Winterspiele fühle, auch fest: «Ich fühle mich nicht als Superstar, aber das Wort hört sich schon gut an.» Dass es ihr gelungen sei. Geschichte zu schreiben «ist schon grossartig.» Bevorzugen will sie keine ihrer beiden Goldmedaillen, obwohl sie die erste als krasse Aussenseiterin und die zweite als Topfavoritin gewonnen hat. «Die grösste Befriedigung ist für mich, dass ich in beiden Rennen starten und beide gewinnen konnte.»

Der Umstieg von den Skis auf das Snowboard war ihr dieses Mal nicht so leicht gefallen wie üblicherweise: «Obwohl ich eine Woche Zeit hatte, fühlte ich mich bis gestern überhaupt nicht gut in den Trainings mit dem Brett.» Schliesslich habe es dann aber im Rennen trotzdem funktioniert: «Ich hatte während dem ganzen Tag viel Spass.»

Und was folgt als Nächstes bei Ledecka? «Ich möchte nach Hause und ins Bett und ganz lange schlafen, denn nun bin ich wirklich sehr müde», meinte die zweifache Olympiasiegerin. Sie verriet aber auch noch, dass sie auch für die Zukunft beabsichtige, in beiden Disziplinen zu bleiben. «Ich gehe mit meinem Herzen und liebe beides. Sowohl im Ski als auch im Snowboard begehe ich noch immer viele Fehler und möchte mich weiter verbessern.»

Das kann ja heiter werden...