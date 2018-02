«Einmal hat mein Kopf sogar geblutet»

Ramon Zenhäusern, als Sie nach Ihrem zweiten Lauf in Führung gingen, dachten Sie da an eine Medaille?

Nein, ich hätte nie geglaubt, dass dies für das Podest reicht, denn es waren in Anführungszeichen nur 30 Zehntel Vorsprung auf Michael Matt. Ich dachte sogar noch einen Moment darüber nach, ob ich meine Skistöcke wirklich in die Luft werfen soll. Aber da niemand in der Nähe war, den ich hätte gefährden können, habe ich es dann trotzdem getan. Für mich war es zu diesem Zeitpunkt einfach eine innere Genugtuung, dass ich das zeigen konnte, was ich mir vorgenommen hatte. Mein Ziel war es, dass es Grün aufleuchtet, wenn ich im Ziel bin.

Und wann begannen Sie zu realisieren, dass nun eine Medaille möglich ist?

Am Anfang blieb ich noch cool und dachte mir, ich geniesse das jetzt einfach noch ein wenig in der Leaderbox. Doch als dann plötzlich nur noch drei oben standen und Victor Muffat-Jeandet losfuhr, da konnte ich nicht mehr zuschauen. Da habe ich nur noch die Wand angestarrt, das war Nervenkitzel pur!

Als er im Ziel war und Sie die Medaille auf sicher hatten, sind Sie als Erstes zu Boden gegangen.

Eine solche Situation nimmt dir für einen Moment alles weg. Da zieht es dir den Boden unter den Füssen weg.

Und was sagen Sie jetzt?

Es ist eine unglaubliche Sache. Ich werde noch Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre brauchen, bis ich das wirklich realisiere. Aber in Europa ist jetzt ja Morgen und ich bin nun zumindest wach.

Hatte es einen grossen Einfluss auf Sie, dass vor Ihnen in dieser Saison schon Luca Aerni und Daniel Yule auf dem Podest standen?

Ja, das war ein ganz wichtiger Punkt. Wir wussten schon länger, dass dies für uns möglich ist. Aber dann hat es Luca als Erster getan und das hat uns als Team so gutgetan. Da wussten alle, dass wir uns nicht verstecken müssen, dass wir das auch draufhaben. Es macht unser Team auch so stark, dass wir uns gegenseitig permanent pushen. Wenn einem etwas gelingt, dann wollen die anderen auch wieder einen draufsetzen. Es gibt bei uns eine gesunde Rivalität, aber man gönnt es dem anderen auch, wenn er einen Erfolg feiern kann.

Ihre Grösse von zwei Metern ist oft ein Thema. Sie sollen hier in Südkorea, wo die Gebäude eher für kleinere Leute gebaut wurden, auch schon einige Male den Kopf angeschlagen haben.

Das ist so. Gleich dreimal habe ich ihn an so einem grünen Exit-Teil angeschlagen. Einmal habe ich danach sogar geblutet. Ich hätte dieses Ding um ein Haar weggeboxt, ich war so sauer auf mich selbst, dass ich so dumm bin und da mehrfach reingelaufen bin.

Ihr Aufstieg in den letzten Monaten ist gewaltig. Können Sie sagen, was dahintersteckt?

Es ist ein riesiges Team, das hinter mir steht. Ohne dieses wäre es nicht möglich gewesen. Ich fange jetzt am besten gar nicht erst an, alle aufzuzählen, denn sonst werde ich wieder ein paar vergessen. Die Trainer leisten eine Hammer-Arbeit und daneben gibt es noch einige Mentoren im Hintergrund mit Didier Plaschy und Silvan Zurbriggen, die beide während ihrer Karriere Weltcuprennen gewonnen haben. In dieser Saison ging es für mich stets Schritt für Schritt aufwärts.

Was haben Ihre Mentoren Plaschy und Zurbriggen genau mit Ihnen angestellt?

Bei Didier ist es so, dass wir spezielle Bewegungsmuster und Ideen trainiert haben. Mit Silvan unterhalte ich mich dagegen eher über die Technik, das Material und deren Abstimmung. Wir hatten auch heute vor dem zweiten Lauf noch Kontakt und da hat er seinen Senf ebenfalls dazu gegeben.

Ihr Teamkollege Daniel Yule sagt, dass Ihre Silbermedaille für ihn keine Überraschung sei, dass Sie dies eigentlich schon länger draufhaben.

Ja, da hat er schon recht. Es ist seit vier bis fünf Jahren so, dass ich im Training mithalten und Bestzeiten fahren kann. Deshalb kamen eigentlich auch nie Zweifel auf, ich bin ruhig geblieben und habe einfach weitergearbeitet. Natürlich habe ich gehofft, dass sich das Blatt eines Tages wendet und es auch im Rennen für mich aufgeht. Doch ich musste zuerst meine Erfahrungen sammeln. Als ich das erste Mal im Weltcup startete, liess ich mich vom ganzen Drum und Dran derart blenden, dass ich am Schluss nicht einmal mehr wusste, ob ich nun vorwärts oder rückwärts runterfahren soll.