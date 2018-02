«Mir sind fast die Hände abgefallen»

Die grosse Kälte in der Olympia-Region ist das vorherrschende Thema in den Tagen vor dem Start der Winterspiele. Inzwischen ist es in Südkorea um einige Grad wärmer geworden. Die Sportler hoffen, dass dieser Trend anhält. Vor allem die Biathleten, denn die leiden am meisten.

«Mir sind beim Training fast die Hände abgefallen», klagt etwa Benjamin Weger. «Bei einer solch extremen Kälte verlierst du das Gefühl in den Fingern für das Schiessen», so der Walliser. Weger hat deshalb seine Eltern, die noch anreisen werden, damit beauftragt, ihm andere Handschuhe mitzubringen. Er habe generell überhaupt keine Probleme mit tiefen Temperaturen, dies behage ihm beim Biathlon eigentlich mehr, als wenn es warm sei. Aber die Voraussetzungen hier seien schon «abartig».

Neben tiefen Temperaturen auch Wechselwinde

Erschwerend kommt hinzu, dass die Biathleten ihre Wettkämpfe am Abend auszutragen haben und am Schiessstand auch oft wechselnde Winde herrschen. «Das ist schon eine ziemlich grosse Herausforderung für alle», sagt Disziplinenchef Markus Regli.

Und womöglich liegt dadurch sogar die eine oder andere dicke Olympia-Überraschung drin. Die beiden Saison-Dominatoren Martin Fourcade (Frankreich) und Johannes Thingnes Bö (Norwegen) müssen auf jeden Fall zuerst einmal unter Beweis stellen, dass sie mit diesen anspruchsvollen Bedingungen klarkommen.

Auch unserem Frauen-Trumpf Selina Gasparin macht die Kälte schwer zu schaffen (siehe Video).



Selina Gasparin gewann in Sotschi Silber. Jetzt macht ihr die Kälte schwer zu schaffen. (Video: Tamedia)

