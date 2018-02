«Die Physio musste mich zuerst zusammenflicken»

«Das war schon ein wenig seltsam, denn normalerweise bin ich alles andere als ein Sturzpilot, aber hier flog ich im Training gleich dreimal ab. Da machte ich mir dann schon so meine Gedanken», sagt der achte Schweizer Medaillengewinner an den Olympischen Spielen 2018.

Denn unbeschadet überstand Bischofberger das Ganze nicht. «Ich hatte plötzlich ein Problem mit dem Rücken. Die Physiotherapeutin musste mich vor dem Start erst wieder zusammenflicken. Jetzt stehe ich hier im Ziel und habe eine Silbermedaille. Verrückt!»

«Als ich aufstand, fühlte ich mich 30 Jahre älter»

Am Abend vor dem Rennen, so erzählt der 27-jährige Appenzeller, habe er im Bett gelegen und sich gefragt: «Wie kann ich hier überhaupt fahren? Denn mein Rücken zwickte schon ziemlich heftig. Und als ich heute Morgen aufstand, fühlte ich mich 30 Jahre älter. Doch wir haben einen guten Job gemacht und ich habe mich gut aufgewärmt.»

Aus dem Konzept liess sich Bischofberger, den alle im Team nur Bischi nennen, durch diese Komplikationen nicht bringen. Er ist halt ein richtig cooler Hund. Nationaltrainer Ralph Pfäffli sagt deshalb über seinen neuen Olympia-Medaillengewinner: «Er ist von der Art mit Mike Schmidt zu vergleichen.» Schmidt gewann 2010 in Vancouver Olympia-Gold.

«Die anderen waren nervöser als ich»

«Ich hatte das Ziel, die Olympischen Spiele gleich anzugehen wie ein Weltcuprennen und das habe ich ganz gut hinbekommen», beschreibt Bischofberger seine Vorgehensweise. Lachend fügt er hinzu: «Die Leute aus unserem Staff waren am Start nervöser als ich.» Er selbst habe sich einfach aufs Skifahren konzentriert.

Er habe sich von Lauf zu Lauf besser gefühlt, sagt der Polymechaniker, doch es brauche auch immer ein Quäntchen Glück. Im Final hatte er nicht mitbekommen, dass der Russe Sergej Ridzik und der Kanadier Kevin Drury hinter ihm gestürzt waren und er ohne eigenen Zwischenfall Silber auf sicher hatte. «Ich sah einfach keine Schatten mehr und dachte, die beiden seien ein wenig distanziert.»

Den neuen Olympiasieger Brady Leman aus Kanada an diesem Tag zu schlagen und ihn noch überholen zu können, sei enorm schwierig gewesen. Doch Bischofberger trauerteGold nicht nach, sondern ist überglücklich über Silber: «Es sind so viele Emotionen da, die sich gar nicht in Worte fassen lassen.»