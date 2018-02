Ein Mann zog an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Pyeongchang alle Blicke auf sich: Pita Taufatofua. Wie schon vor zwei Jahren an den Sommerspielen in Rio de Janeiro – damals als Taekwondo-Kämpfer – lief er oben ohne, mit eingeöltem Oberkörper und nur mit einem Bastrock bekleidet ins Stadion ein. Bei Minustemperaturen erwärmte der 34-Jährige, der sich im letzten Moment (im Januar 2018 in Island) als Langläufer für die Spiele qualifiziert hatte, mit seinem Auftritt vor allem die Herzen des weiblichen Publikums.

Seither wurde der sogenannte «Coconut-Fighter», der in Südkorea als einziger Athlet den im Südpazifik gelegenen Inselstaat Tonga vertritt, regelrecht mit Fanpost und Liebesbriefen eingedeckt. Darunter sind laut Welt.de auch unmoralische Angebote. «Vieles kam rein. Viele schrieben mir: Verbrenne deinen Pass. Bleib einfach in Südkorea», wird Taufatofua zitiert. Über den Rummel um seine Person lacht er.

2020 vielleicht noch weniger an

Dass Taufatofua in Südkorea bleibt, ist unwahrscheinlich. Zu sehr liegen ihm seine Familie – er ist als eines von acht Kindern in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen – und die Heimat am Herzen. Am Freitagmorgen bestritt der Winterspiele-Debütant sein einziges Rennen. Er wurde über 15 km Langlauf im freien Stil 114. – und damit Drittletzter. «Nicht vor dem Ziel stürzen, nicht vor einen Baum fahren und keinen Ski verlieren» lautete sein Ziel vor dem Rennen. «Freunde aus Kolumbien, Mexiko und Chile» zählte er zu seinen grössten Konkurrenten.

Mit der Teilnahme an den Winterspielen in Pyeongchang hat der «Coconut-Fighter» ein grosses Ziel erreicht. «Im härtesten Sport, den es gibt», wie er sagt. Er begründet: «Bei jedem Rennen sterbe ich ein bisschen.» Nun, der 100 Kilogramm schwere Sportler hat den Wettkampf überlebt. Das freut die weiblichen Fans, denn Taufatofu verrät, dass er bereits ein neues Projekt hat. 2020 will er an den Sommerspielen in Tokio wieder starten, allerdings nicht als Taekwondo-Kämpfer. «Irgendetwas mit Wasser, vielleicht Turmspringen. Dann kann ich zu Hause intensiver trainieren», lässt er sich entlocken. In zwei Jahren dürfte Tongas Fahnenträger also noch weniger tragen – und so wohl erneut Frauen rund um den Globus verzücken.