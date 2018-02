«Wer hätte gedacht, dass die Idioten Erfolg haben»

Rios und Perret. Einst waren sie auch privat ein Paar, am Montag waren sie nach dem dramatischen Spiel und dem 7:5-Halbfinal-Sieg gegen die Olympischen Athleten aus Russland primär ein ungleiches Curling-Paar.

Umfrage Wie viele Medaillen gewinnt die Schweiz an den Olympischen Spielen in Pyeongchang? 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mehr als 15

Denn Perret erzählte, sie sei in den letzten Minuten des Spiels etwa 20 Jahre älter geworden. «Das war so anstrengend, zum Glück ist es gut für uns ausgegangen. Ich war so unglaublich nervös. Ab dem vierten End wünschte ich mir nur noch, dass es bald vorbei ist.»

Rios ganz cool: «Es ist ja nur Curling»

Derweil gab Rios zu Protokoll, dass er die Ruhe in Person gewesen sei: «Nervös war ich tagsüber, aber während des Spiels nicht mehr. In keinem anderen Spiel war ich derart ruhig. Ich kann es mir auch nicht erklären, aber ich hatte stets das Gefühl, dass wir dieses Spiel gewinnen werden.» Rios, der coole Glarner mit spanischen Wurzeln. Immerhin stand eine Olympia-Medaille auf dem Spiel, aber er sagte sich: «Es ist ja nur Curling.»

Wie bitte? Rios erklärt: «Wenn wir zweimal verloren hätten, dann hätte ich zwar keine Medaille, aber das einmalige Erlebnis Olympia kann mir niemand mehr nehmen. Und das ist mir viel mehr wert.» Zu diesen Erlebnissen gehört unter anderem, dass er zu einem gemeinsamen Foto mit Skistar Lindsey Vonn kam. Dass Partnerin Perret derart nervös gewesen sei, hat Rios nicht beunruhigt, im Gegenteil: «Das war super. Denn wenn Jenny nervös ist, denkt sie nicht nach.»

Gold war von Anfang an das einzige Ziel

Nun haben sie also eine Medaille auf sicher, und Rios sowie Perret, ein Duo aus einer Randsportart, werden in der Schweiz einer breiteren Öffentlichkeit ein Begriff. «Gesucht habe ich das nicht, aber jetzt ist das halt so», sagt Rios unbeeindruckt. «Ich habe einigen Leuten zu Hause gesagt, sie sollen die Artikel über mich aufbewahren. Da sind sicher ein paar lustige Sachen dabei, denn wer hätte gedacht, dass die zwei Idioten tatsächlich Erfolg haben.»

Rios gestand nach dem siegreichen Halbfinal auch, dass die Goldmedaille von Anfang an das einzige Ziel gewesen sei: «Das war allerdings nur für uns intern, gegen aussen haben wir das bewusst nicht kommuniziert. Mir wäre ein goldiger Staubfänger schon lieber als ein silberner, und ich möchte auch die Schweizer Hymne hören.» Das will auch Perret: «Wir dürfen jetzt nicht zu viel auf dieses Silber geben, wir wollen unbedingt Gold!»

Gegen Final-Gegner Kanada (das Spiel steigt am Dienstag um 12.05 Uhr Schweizer Zeit) bezogen Rios/Perret in der Round Robin allerdings eine ihrer zwei Niederlagen. Den Grund dafür sieht Perret vor allem bei sich: «Das war ein ganz schlechtes Spiel von mir. Wenn ich dieses Mal auch mitspiele, können wir mithalten.»