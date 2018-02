«Wir dürfen uns jetzt nicht zu stark ärgern»

Das Schweizer Quartett mit Skip Peter De Cruz, Benoît Schwarz, Claudio Pätz und Valentin Tanner blieb im Halbfinal gegen Schweden chancenlos und kassierte eine 3:9-Niederlage. Nie gelang es den Curlern des CC Genf, die Begegnung ausgeglichen zu gestalten, und als sie im vierten End ein Viererhaus einfingen und 1:6 in Rückstand gerieten, war dies bereits die Vorentscheidung.

«Wir haben schwach angefangen, die Schweden haben unsere Fehler ausgenützt und den Lead nicht mehr abgegeben. Es war nicht mehr möglich, aufzuholen», bilanzierte Schwarz die deftige Pleite. De Cruz meinte: «Wir waren nicht fähig, auf unserem Level zu spielen.»

«Es wird einfach, uns zu motivieren»

Am Freitag bekommen De Cruz und Co. eine zweite und zugleich letzte Chance, doch noch eine Medaille für die Schweiz zu gewinnen. Im kleinen Final treffen sie um 7.35 Uhr MEZ auf Kanada. Und diesen Moment will das Quartett unbedingt nutzen. «Im Moment bin ich mega enttäuscht. Aber wir haben weiterhin eine grosse Chance, eine Medaille zu holen, deshalb dürfen wir uns jetzt nicht zu stark ärgern, sondern müssen den Fokus auf das Spiel gegen Kanada legen», erklärte Schwarz die Marschroute.

Dass sein Team in diesem Halbfinal Schaden genommen hat, glaubt Skip De Cruz nicht: «Wir schauen nicht auf das kleine, sondern auf das grosse Bild. Es wird einfach, uns für dieses Spiel um Bronze zu motivieren.»

«Unser Turnier ist geprägt von Hochs und Tiefs»

Dass sie ihre zweiten Chancen nach Zwischentiefs durchaus nutzen können, bewiesen die Schweizer am Donnerstag ebenfalls. Nach zwei ärgerlichen Niederlagen zum Ende der Round Robin hatten sie in den Tiebreaks anzutreten. Dort setzten sie sich am Vormittag Ortszeit dank eines Zaubersteins von Schwarz zum Abschluss des neunten Endes 9:5 gegen Grossbritannien durch.

Nun braucht es nochmals eine solchen Effort, um am Ende nicht mit leeren Händen dazustehen. Schwarz: «Unser Turnier ist geprägt von vielen Hochs und Tiefs, was das spielerische Niveau und die Emotionen betrifft. Doch wir wissen auch, dass wir jeden Gegner schlagen können, wenn wir auf unserem besten Niveau spielen. Eine Medaille zu gewinnen, würde uns sehr viel bedeuten.»