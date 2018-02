42 Norovirus-Fälle am Tag vor der Eröffnungsfeier

Die Organisatoren teilten am Donnerstag 128 offizielle Fälle mit, die sich in Quarantäne befinden. Am Mittwoch war noch von 86 die Rede, am Dienstag wurden 32 Infizierte gezählt. Fazit: Das ist ein Plus von 42 Infizierten innerhalb eines Tages.

Sportler sind bislang keine betroffen, sondern nur Wachleute, Polizisten oder Journalisten. Zudem teilte die Gesundheitsbehörde mit, dass nicht alle Infizierten am gleichen Ort untergebracht sind.

Händeschütteln verboten

Auf die Gefahr hin, sich anzustecken, haben die Schweizer Athletinnen und Athleten den Wunsch geäussert, bis auf weiteres keine Hände zu schütteln. Um allfällige Missverständnisse zu vermeiden, kommunizierte Alexander Wäfler, Medienverantwortlicher von Swiss Olympic, diese Massnahme am Mittwoch.

Begrüssen sich die Athletinnen und Athleten untereinander, wird das klassische Händeschütteln ohnehin nur noch selten praktiziert. Wie Delegationschef Ralph Stöckli sagte, habe sich mittlerweile der Faustgruss etabliert. Das allein schützt nicht vor einer Infektion. Das Virus kann nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern auch durch infiziertes Essen und Trinken übertragen werden.

(als/mal)