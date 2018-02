«Das ist blöd für mich gelaufen»

Es bleibt keine von Erfolg gekürte Liaison, jene zwischen Dario Cologna und dem Marathon über 50 Kilometer. Im Olympia-Rennen musste sich der 31-Jährige früher als ihm lieb war von seiner zweiten Medaille der Winterspiele 2018 verabschieden. Am Ende resultierte Rang 9. Gold ging an Iivo Niskanen, Silber an Alexander Bolschunow und Bronze an Andrej Larkow.

Nach seinen unglücklichen Stürzen 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi wollte im dritten Anlauf das Material nicht so, wie Cologna sich es vorgestellt hatte. «Der erste Ski war gut. Damit konnte ich problemlos mithalten.»



Keine Medaille: Dario Cologna verliert relativ früh den Anschluss. (Video: SRF/Tamedia)

Beim ersten Wechsel, der nicht wunschgemäss verlief (Probleme mit der Bindung) verlor der Schweizer den Anschluss. Zu allem Übel musste er den mittleren Teil des Rennens mit dem schlechteren Material in Angriff nehmen. Cologna vermochte zwar Boden gut zu machen, brauchte aber (zu) viel Kraft. «Für mich war es eine Art Schlüsselmoment.» Das letzte Drittel absolvierte er wieder auf dem ersten Modell, seiner «klaren Nummer 1».

Stolz auf das Erreichte

«Klar waren Niskanen und Bolschunow sehr stark, aber wenn ich den Anschluss hätte halten können, wäre der dritte Platz vielleicht drin gelegen. Das lief blöd für mich. Aber in einem 50er kann immer viel passieren.»

Cologna erinnerte aber auch daran, dass er sich im Vorfeld bewusst vorsichtig geäussert habe. «Die Erwartungen sind immer gross. Ich fühle mich im Skating etwas wohler und wusste, dass für eine Medaille viel zusammenpassen muss.»

Restlos zufrieden war der 31-Jährige unmittelbar nach dem Rennen nicht, auf die letzten knapp zwei Wochen ist er aber dennoch sehr stolz. «Ich kehre zum dritten Mal in Folge mit einer Goldmedaille für die Schweiz von Olympischen Spielen zurück. Das trauten mir vor ein paar Monaten die wenigsten zu.»

Zukunft offen

Vor etwas mehr als einer Woche hatte er über 15 km Skating triumphiert und sein viertes olympisches Einzelgold geholt. Damit zog der Bündner mit Simon Ammann gleich. Im Langlauf konnte nur die norwegische Legende Björn Dählie mehr Einzel-Siege (6) an Olympischen Spielen feiern.

Ob er 2022 in Peking einen womöglich letzten Anlauf nimmt, liess der Bündner offen. «Dafür ist es zu früh. Ich kann mir vorstellen, noch vier Jahre weiter zu laufen.» Über die nächste Saison hinaus, einer WM-Saison, habe er sich noch keine Gedanken gemacht. «Aber vier Jahre sind auf einmal wieder schnell vorbei.»