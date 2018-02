Das Meisterstück des Perfektionisten

Mit der Präzision eines Uhrwerks. Nevin Galmarini kam mit dem Ziel, Gold zu holen, legte schon in der Qualifikation mit der Bestzeit vor und war auch in den Finals nicht zu schlagen. Lauf für Lauf zog er seine unwiderstehliche Linie den Berg hinunter. «Das war ein Meisterstück», zeigte sich Nationaltrainer Christian Rufer schwer beeindruckt.

«Philipp Schoch war für mich eine riesige Inspiration»

Den ersten Anreiz, dieses eines Tage zu schreiben, erhielt der Bündner als 11-Jähriger. «Damals war Fadri Mosca an den Olympischen Spielen 1998 in Nagano mit dabei und mein grosses Vorbild. Schliesslich holte aber Ueli Kestenholz Bronze und wurde ebenfalls zu meinem Vorbild.»



Souveräner Champion: Nevin Galmarin holt überlegen Gold. (Video: SDA/Keystone)

2008 schaffte es Galmarini dann ins Snowboard-Nationalteam und traf auf auf einen anderen wichtigen Mentor auf dem Weg zu Gold: Philipp Schoch, Olympiasieger in den Jahren 2006 und 2010. «Ich bekam die Chance, von ihm so viel zu lernen. Seine mentale Stärke, sein einzigartiger Rennstil, das alles war für mich eine riesige Inspiration.»

2014 an den Olympischen Spielen in Sotschi ging die Karriere von Philipp und dessen Bruder Simon Schoch zu Ende und gleichzeitig der Stern von Nevin Galmarini auf. Ohne es zuvor jemals auf das Podest an einem Weltcuprennen geschafft zu haben, holte der damals 27-Jährige Silber. «Das war damals wie Gold für mich», sagt er rückblickend.

«Tief zu stapeln, wäre nicht authentisch gewesen»

Während dem nächsten Olympia-Zyklus wurde Galmarini schliesslich zum Siegfahrer. 2016/2017 gewann er seine ersten Rennen und in der aktuellen Saison schob er als aktueller Gesamtweltcup-Leader nochmals ein Brikett nach. Die dadurch entstandene Rolle des Topfavoriten für die Olympischen Spiele in Pyeongchang nahm der inzwischen 31-Jährige problemlos an und Gold ins Visier. «Es wäre nicht authentisch gewesen, tief zu stapeln», so sein Trainer Ruefer.

Wie Galmarini auf der Piste dann ablieferte, war grandios. Der totale Fokus, Ablenkung liess er keine zu. Nach gewonnen Läufen liess er bis zum Schluss keinerlei Jubel zu und zeigte nicht die geringste Gefühlsregung. Brett abschnallen und mit dem Blick schon wieder nach vorne gerichtet, ging es gleich wieder den Berg hoch. «Ich wollte die Energie für mich behalten und nichts davon verschwenden. Ein solches Rennen ist nur alle vier Jahre», begründet der Engadiner seine Coolness.

Akkribisch in allen Belangen

Es nun geschafft zu haben und Olympiasieger zu sein, hört sich für ihn «surreal» an. Dabei ist es irgendwie nichts als logisch, dass dieser Kerl für grosse Erfolge prädestiniert sein muss, so akribisch wie er seinen Sport ausübt. Galmarini ist ein Perfektionist, überlässt nichts dem Zufall. Zu seiner Arbeitsethik sagt er: «Die Zeit als Spitzensportler ist ein Geschenk. Da möchte ich schon das Maximum herausholen.»

Und dies hat er auch weiterhin vor. Auf seine Zukunft angesprochen, erklärte der neue Olympiasieger: «Ich möchte schon noch etwas snowboarden. Aber dann irgendwann auch arbeiten gehen und eine Familie gründen.» Nach diesem magischen Samstag in Bokwang ist man geneigt zu sagen, er darf damit durchaus nochmals einen weiteren olympischen Zyklus lang zuwarten.