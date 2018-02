Alina Müller als Spassbremse für Korea

Staatspräsident Monn Jae-in war da. Ebenso Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Nordkoreas Präsidentschaftsvorsitzender Kim Yong-nam. Auch IOK-Präsident Thomas Bach liess es sich nicht nehmen, diesem geschichtsträchtigen Ereignis beizuwohnen. Genauso wenig wie Bundespräsident Alain Berset und der Schweizer IIHF-Präsident René Fasel.

Es war ein wahres Prominentenschaulaufen, das die Partie des vereinten Korea gegen die Schweiz anzog. Das dem weltpolitisch historischen Ereignis beiwohnte. Um zu sehen, wie die drei Nordkoreanerinnen Jong Su-hyon, Kim Un-hyang und Hwang Chung-gum im Eishockey-Team von Südkorea mitspielten und als gemeinsames Korea auftraten.

Das historische Spiel zwischen Korea und der Schweiz

Von der Hauptrolle an der Eröffnungsfeier zur Nebenrolle am Spiel

Einige von ihnen standen schon am Abend zuvor an der Eröffnungsfeier im Scheinwerferlicht. Etwa Hwang Chung-gum, die als Vertreterin ihres Landes mithalf, die Fahne des gemeinsamen Korea ins Stadion zu tragen. Oder Jong Su-hyon, die gemeinsam mit ihrer südkoreanischen Hockeykollegin Jongah Park, die Olympische Fackel auf ihrer Endstation begleiten durfte.

Beim eigentlichen Event, dem Eishockeyspiel, waren für die Koreanerinnen indes keine Hauptrollen mehr vorgesehen, diese beranspruchten die Schweizerinnen voll uns ganz für sich. Sie nahmen die Herausforderung dieser knisternden Atmosphäre zu 100 Prozent an und wiesen das gemeinsame Korea völlig humorlos mit einem 8:0-Kantersieg in die Schranken. «Wir haben unser Spielsystem angeschaut und nicht, wer auf der Tribüne sitzt», erklärte Stürmerin Sara Benz hinterher cool.

«Cool, ein Teil dieses Abends gewesen zu sein»



Zur Spassbremse für Korea wurde dabei primär Alina Müller, die die ersten vier Tore erzielte und somit seit diesem Samstag auch der politischen Obrigkeit von Südkorea und Nordkorea ein Begriff sein dürfte. «Es war wirklich cool, ein Teil dieses speziellen Abends gewesen zu sein. Wir waren zu Beginn etwas nervös, doch wir sind ruhig geblieben und haben diese spezielle Stimmung als positive Energie für uns genutzt», erklärte die Matchwinner. Und zu ihrer eigenen Performance meinte sie: «Plötzlich ging jeder Schuss rein. Schön, dass ich der Mannschaft so helfen konnte.»

Die 19-jährige Spielerin der ZSC Lions ist die Schwester von NHL-Verteidiger Mirco Müller. Die Stürmerin, die in den Junioren auch mit den Jungs des EHC Kloten auflief, war bereits vor vier Jahren in Sotschi dabei und damals nicht nur das Küken der gesamten Schweizer Delegation, sondern auch die jüngste Spielerin im Eishockey-Turnier. «Dass ich die Olympischen Spiele schon mal erlebt habe, hat mir in diesem Spiel sicherlich geholfen», befand Müller.

Murrays Lob für die Nordkoreanerinnen

Neuland war es jedoch für die Koreanerinnen. Und deren Trainerin Sarah Ruth Murray sah darin auch den Grund für die Klatsche. Dieses Spiel und das ganze Drumherum seien etwas viel gewesen: «Wir konnten die Nervosität nie ablegen.» Für ihre neuen, nordkoreanischen Spielerinnen hat die Tochter des ehemaligen NLA-Trainers Andy Murray nur lobende Worte übrig: «Sie arbeiten extrem hart und wir haben eine ausgezeichnete Stimmung. Die Girls machen alles gemeinsam und es lässt sich nicht sagen, wer nun aus Südkorea und wer aus Nordkorea kommt.»

Der Historie angepasst endete dieser Tag auch für beide Mannschaft ungewöhnlich. Die siegreichen Schweizerinnen wurden von Bundespräsident Alain Berset beglückwünscht und die Koreanerinnen erhielten Trost von ihrem Staatspräsident Monn Jae-in.