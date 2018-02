Der Deutschschweizer im Genfer Erfolgsquartett

Die zweite Medaillenchance packte das Schweizer Quartett mit Skip Peter De Cruz, Benoît Schwarz, Claudio Pätz und Valentin Tanner. Die Curler aus Genf kamen gegen Kanada im Bronze-Spiel zu einem 7:5-Sieg. Überragend spielten dabei vor allem Schwarz und der Zürcher Pätz auf.

«Das ist das absolute Highlight. Es ist wunderschön, dass sich die ganze Arbeit ausgezahlt hat, denn es gab auch Zeiten, in denen wir zweifelten», freute sich Pätz riesig. «Heute haben alle super gespielt, wir haben uns auf dem Eis extrem wohlgefühlt und uns diese Bronzemedaille verdient.»

Es darf auch gelacht werden

Die deftige 3:9-Halbfinal-Niederlage vom Vortag gegen Schweden hatte somit keine Folgen für das Gemüt. Die Schweizer waren der Chef in der Halle. Wie haben sie dies nach dem Tiefschlag am Abend zuvor hinbekommen? «Dass wir klar verloren hatten, hat es einfacher gemacht», sagt Pätz, «wäre die Entscheidung erst mit dem letzten Stein gegen uns gefallen, wäre es schwieriger gewesen, dies zu verarbeiten.»

Die Schweizer wirkten im kleinen Final einerseits sehr fokussiert und andererseits auch sehr locker. Neben der konzentrierten Arbeit auf dem Eis wurde daneben auch oft gelacht. Etwas, das beim Quartett während des gesamten Turniers immer wieder zu sehen war. Was steckt da dahinter?

Der Third Pätz erklärt: «Das war bei uns nicht immer so, das kam erst später dazu, etwa auch durch Gespräche mit unserem Mentaltrainer. Wenn man immer nur total verbissen auftritt, hilft das nicht. Man muss auch mal einen Spruch machen können, das hilft der allgemeinen Stimmung. Und man darf auch die Relationen nie vergessen – es gibt im Leben Wichtigeres als Curling.»

«Aussenstehende können unsere Sprache nicht verstehen»

Claudio Pätz, der Bruder von Spitzencurlerin Alina Pätz (Skip des Teams Baden), gehört seit fünf Jahren dem CC Genf an. «Am Anfang war es schwer, denn ich sprach damals schlecht Französisch, doch inzwischen fühle ich mich so richtig daheim in diesem Team und keineswegs als Aussenseiter. Wir haben auch unsere eigene Sprache entwickelt, ein Mix aus französischen, deutschen und englischen Ausdrücken. Für einen Aussenstehenden ist das kaum zu verstehen», erzählt der 30-Jährige und zugleich Älteste im Team.

Sie seien zwar völlig unterschiedliche Typen, «hätten wir uns im Privatleben kennen gelernt, hätten wir uns kaum je angefreundet. Aber es funktioniert trotzdem zwischen uns, und inzwischen sind wir Freunde geworden.»

Gehen sie nun getrennte Wege?

Trotzdem ist unklar, ob es die Equipe des CC Genf, deren Trainingsbasis in Biel liegt, auch in Zukunft in dieser Zusammensetzung geben wird. «Das ist noch offen. Wir sind der Zukunftsplanung bislang bewusst aus dem Weg gegangen. Jetzt geht es für uns alle erst einmal darum, den Kopf zu lüften. Wir werden in dieser Saison auch keine Turniere mehr spielen», sagt Pätz. Sie würden sich im Lauf des Frühlings zusammensetzen und schauen, wie es weitergeht.