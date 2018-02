Der grosse Frust des schwedischen Goalies

Deutschlands 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen Schweden wird als eine der dicksten Überraschungen in die Geschichte des Eishockeys eingehen. Viktor Fasth, einer der besten Torhüter seines Landes und auch des Turniers, steckte das Aus in den Viertelfinals im Kwandong Hockey Centre in Gangneung nicht so gut Weg. Der sichtlich frustrierte Schwede, der im Alltag sein Territorium bei den Växjö Lakers verteidigt, zertrümmerte nach Spielschluss den Stock auf die gründliche Art.

Ob Fasth sauer auf die Leistung seiner Mannschaft oder auf die Heads war, weil diese den goldenen Overtime-Treffer von Patrick Reimer nach Video-Konsultation wegen vermeintlicher Torhüterbehinderung anerkannt hatten, ist noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Tatsache ist, dass die Aktion den schwedischen Goalie über die Eishockey-Szene hinaus zumindest im Netz weltweit berühmt macht.

(fal)