Deutsche flippen wegen Eishelden aus

Im Fussball, Handball und Motorsport (besonders auf vier Rädern) ist Deutschland eine Macht. Im Eishockey hingegen weniger. Bis gestern. Gegen den klar favorisierten aktuellen Weltmeister Schweden setzte sich die von Marco Sturm trainierte Mannschaft 4:3 nach Verlängerung durch und schaffte die Halbfinal-Qualifikation. Zuvor hatten die Deutschen im Achtelfinal unsere Nationalmannschaft ebenfalls in der Overtime (2:1) aus dem Turnier geworfen. Ob dem jüngsten Coup verloren besonders die Eurosport-Moderatoren schier die Fassung:

Im Netz überbieten sich die Fans mit Superlativen und auch die Presse kann sich nach diesem überraschenden Sieg nicht zurückhalten. Bereits während der Begegnung ging in Social-Media-Kanälen die Post ab. «Und gleich das zweite Ding!!! 2:0 für Deutschland!!! Das ist der Wahnsinn! Noebels schiebt das Ding aus dem Slot lässig am Torwart vorbei», lautete ein Tweet des Deutschen Eishockey-Bunds. Im Anschluss an die Partie waren einige Fans kaum mehr zu halten:

Freitag 13:10h schon was vor? ?? Olympia-Halbfinale Eishockey:?? Deutschland VS Kanda ??PS: Und ich möchte keinen Puck auf der Goalline liegen sehen ... #PyeongChang2018#IceHockey#Olympia#TeamD#Olympia2018– ? Rainbowcave ?? (@RNBWCV) 21. Februar 2018

Flo verlor gar die Realität aus den Augen:

Deutschland im Eishockey-Halbfinale. Eine Medaille ist damit sicher.– flo (@bvbflo09) 21. Februar 2018

Ein Geniesser macht sich Hoffnungen:

Ein anderer ist sogar felsenfest vom Turniersieg überzeugt:

Kein Deutscher, der sich für Eishockey interessiert, scheint mehr zu halten zu sein:

Am Ziel sind unsere Nachbarn noch nicht:

Bei aller Euphorie über den Erfolg des Eishockey-Teams: «Drei Mal Overtime und ein Shootout gewonnen - da kann man schon von einem Wunder sprechen», sagt @DEB_eV -Präsident Franz Reindl. «Die Arbeit im Verband ist nicht beendet.» #WirfuerD#PyeongChang2018pic.twitter.com/EwTGvEiRtA– Team Deutschland (@TeamD) 22. Februar 2018

Hand aufs Herz: Obwohl unser Hockey-Herz wegen der Deutschen wohl noch etwas länger blutet, haben wir nun Sympathien für unsere Nachbarn. Im Halbfinal gegen Kanada (Freitag, 13.10 Uhr, Schweizer Zeit) sind sie erneut die klaren Aussenseiter. Wir stellen uns ja gern auf die Seite der «Kleinen» und drücken daher für einmal wohl eher unserem Erzrivalen die Daumen, oder?

(ddu)