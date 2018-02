Zuschauer werden wegen russischer Curlerin zu Fans

Das Schweizer Curling-Duo Martin Rios und Jenny Perret stand am Montag dem russischen Mixed-Paar vor der Sonne. Die Schweiz gewann den Halbfinal gegen das Team Olympischer Athleten aus Russland OAR und spielt nun um Gold. Trotz Niederlage ragte Curlerin Anastasia Brysgalowa heraus.

Umfrage Wie viele Medaillen gewinnt die Schweiz an den Olympischen Spielen in Pyeongchang? 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mehr als 15

Die 25-Jährige machte aus Zuschauern plötzlich Curling-Fans.



I've been enjoying the #Curling immensely, but today has been extra enjoyable because of Anastasia Bryzgalova, who is absolutely exquisite! #WinterOlympics pic.twitter.com/zVCHBraSAO — Matheius (Falettinme Be Mice Elf Agin) (@matheius79) 12. Februar 2018

«Die Angelina Jolie des Curlings» wird sie genannt.



The Russian curling mixed doubles team is led by Anastasia Bryzgalova, who looks like Angelina Jolie at 21 if she ever picked up a broom. — James Stewart (@jamespstewart) 8. Februar 2018

Aber auch mit Jolies Schauspielkollegin Megan Fox wird sie verglichen.



I thought curling was a sport for old balding men but Anastasia Bryzgalova be looking like Megan Fox and suddenly I love curling #Olympics #curling pic.twitter.com/EA7pO3hV3R — brooke (@SchofiesChoice) 8. Februar 2018

Sie könnte locker als Model durchgehen.



I'm still rooting for USA, but Anastasia Bryzgalova, the Russian curler looks like a freaking model. #Olympics #TeamUSA — Tom Sica (@Flags12345) 8. Februar 2018

Anastasia bryzgalova....my new reason to love the winter olympics pic.twitter.com/MbrhJOGlk5 — Gavin Mudford (@muddygav) 8. Februar 2018

Anastasia Bryzgalova, the female half of OAR's #MixedDoublesCurling team looks like she can burn holes in the sheet with her eyes. #curling #PeyongChang2018 pic.twitter.com/CDSSJ3QNCO — Chris Pruett (@HighKeeba) 12. Februar 2018

Das Eis brachte sie zwar nicht zum Schmelzen, aber sie bricht sicher einige Männerherzen. Denn sie ist seit Sommer mit ihrem Curlingpartner Alexander Kruschelnizki verheiratet.

Die beiden Russen schweben nicht nur privat auf Wolke sieben, sie sind auch auf dem Eis erfolgreich. Nachdem sie 2016 bereits den WM-Titel gewonnen hatten, sicherten sie sich am Dienstag mit einem 8:4-Sieg gegen Norwegen die Bronzemedaille in Pyeongchang.

In den Highlights der Nacht ist zu sehen, wie Brysgalowa im Bronzespiel ausrutscht und hinfällt. (Video: Tamedia/SRF)

So trainiert die Russin in der Muckibude:



🏋🏽‍♀️ Ein Beitrag geteilt von Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92) am Jul 22, 2017 um 11:27 PDT

(hua)