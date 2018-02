Der 2-Meter-Mann hat sein Puzzle vollendet

Der 4. Januar 2018 stellt für Ramon Zenhäusern eine Art Wendepunkt dar. Zwar belegte er damals im Slalom in Zagreb lediglich Rang 15, doch seither läuft es bei ihm rund. «Von da an ging es immer einen Schritt vorwärts», sagte der 25-jährige Walliser. Weshalb, könne er nicht sagen. Zenhäusern verglich sich vor den Winterspielen mit einem riesigen Puzzle, dessen Teile er nach und nach findet.

Der zwei Meter grosse Techniker, der wegen seiner Grösse lange allerorts unterschätzt wurde («einst haben nur mein Vater und mein früherer Trainer Didier Plaschy an mich geglaubt, für die anderen war ich zu gross und gstabig»), erlebte fortan einen erfolgreichen Januar. Nach seinem vierten Platz im Slalom in Wengen und seinem sechsten in Kitzbühel folgte Ende Januar beim City-Event in Stockholm der «Höhepunkt» (Zenhäusern): sein erster Weltcup-Sieg.

Das gesteigerte Selbstvertrauen nahm er mit nach Südkorea. Dort winkte er zunächst ab und verwies auf die Konkurrenz, als er auf seine Medaillenchancen angesprochen wurde. Aber er sagte auch, dass er sich bereit fühle, aufs Podium zu fahren.

Es besser als in Sotschi machen

«Ich weiss, ich kann schnell Ski fahren. Ein Podestplatz ist sicher möglich, das merke ich. Dafür brauche ich aber zwei gute Läufe.» Dass ihm die Premiere ausgerechnet an den Olympischen Spielen gelingt, ist schon eine verrückte Geschichte.

Bei seiner Olympia-Premiere vor vier Jahren in Sotschi hatte er im Slalom Platz 19 belegt und sich danach vorgenommen, es 2018 besser zu machen, sollte er erneut selektioniert werden. «Klar, das sollte schon machbar sein», hatte Zenhäusern vor dem Slalom cool gemeint. Nun wurde es gar die absolute Weltspitze und Silber.

Ramon Zenhäusern gewinnt Silber

Yule: «Ich bin nicht überrascht»

Unerwartet kommt dieser Coup von Zenhäusern trotzdem nicht. Vor allem nicht für seinen Teamkollegen Daniel Yule. «Nein, ich bin überhaupt nicht überrascht», erklärte der Romand. «Als wir im letzten Winter nach dem Saisonfinale hier waren und einige FIS-Rennen bestritten, dachten wir alle, dieser Hang könnte etwas für Ramon sein.»

Yule sagte auch, dass er in den Trainings schon seit Jahren immer wieder mal von Zenhäusern um 30 bis 40 Hundertstel distanziert worden sei, «doch in dieser Saison hat er dann plötzlich angefangen, das Ganze auch im Rennen umzusetzen». Und nun ist der das, was seit 1980 und Jacques Lüthi keinem mehr gelungen ist: ein Schweizer Medaillengwinner im Olympia-Slalom.