Die grossen Emotionen der Snowboard-Legende

Er ist nicht eine Snowboard-Legende. Er ist DIE Snowboard-Legende schlechthin. Shaun White, mittlerweile 31-jährig und Multimillionär. Nicht weniger als 13-mal gewann er die prestigeträchtigen X-Games. Er holte 2006 bereits Olympia-Gold in Turin und 2010 in Vancouver. Seine bitterste Niederlage fügte ihm ein Schweizer zu, als 2014 in Sotschi nicht White den Gold-Hattrick schaffte, sondern Iouri Podladtchikov zuschlug.

Umfrage Wie viele Medaillen gewinnt die Schweiz an den Olympischen Spielen in Pyeongchang? 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mehr als 15

Und dann dieser dramatische Vormittag, am Valentinstag 2018 in der Halfpipe in Bokwang. Der Japaner Ayumu Hirano hatte mit einer grandiosen Vorstellung vorgelegt und führte mit 95,25 Punkten. Alles hing an Shaun Whites letztem Run. Würde der Grösste aller Zeit zum zweiten Mal in Folge vom Olympia-Himmel geholt und so zur grossen tragischen Figur? Nein, der Altmeister hielt dem Druck stand.

Die Höhe der Sprünge war entscheidend

«Um in diese Situation zu kommen, diesen Final am Schluss für mich zu bekommen, habe ich die Qualifikation gewonnen. Ich stand da und hatte den Druck der ganzen Welt auf mir. Und ich realisierte, dass ich richtig Spass daran hatte, es nochmals zu tun. Nach all den vielen Jahren in diesem Sport war das eine wunderschöne Sache für mich», sagte White.

Whites Gold-Run gehörte zu den Highlights der Olympia-Nacht vom 14. Februar.

Der US-Amerikaner lieferte, aber es war knapp. Sein Siegeslauf und der beste von Hirano waren fast identisch. Am Ende dürfte die Höhe der Sprünge den Ausschlag zugunsten von White gegeben haben. Und dann brachen im Zielraum alle Dämme.

Die Tränen des grössten Snowboarders

Die Tränen kullerten unter den Zuschauern, die ihn anhimmelten und kreischten. Und bei Shawn White selbst. Pure Emotionen, die zeigten, wie viel ihm dieser dritte Titel bedeutet. Vier Jahre nach der Niederlage gegen Podladtchikov in Sotschi, die er noch heute als bittersten Moment in seinem Sportlerleben bezeichnet.

«Ich könnte nicht stolzer sein. Die dritte Goldmedaille an meinen vierten Olympischen Spielen, das ist wirklich ein wunderbarer Tag. Nach den Olympischen Spielen in Sotschi musste ich so lange auf diesen Augenblick warten», sagte White überglücklich.

Podladtchikovs Gratulation

Zu den ersten Gratulanten gehörte übrigens sein verletzter Vorgänger Iouri Podladtchikov, der am vergangenen Freitag definitiv forfait für Olympia geben musste und sich nun in der Schweiz der Rehabilitation widmet. «Was für eine Performance, was für ein Run. Geniesse deine dritte Goldmedaille», schrieb der Schweizer aus der Heimat auf Twitter.

Congratulations @shaunwhite ! unbelievable performance, what a run!👏🏻 enjoy your third 🥇 to the… https://t.co/7fz421Zx3i — Iouri Podladtchikov (@iouriamazing) 14. Februar 2018

So grosse Konkurrenten sie auch sind, so nah sind sie sich menschlich.