Die vergoldeten Kinder

Vergangene Nacht ist es passiert. Es war eine Frage der Zeit, bis an den Winterspielen in Pyeongchang eine russische Athletin, ein russischer Athlet Gold gewinnen würde, und die im aktuellen Zusammenhang doch recht besondere Ehre wurde schliesslich ausgerechnet Alina Sagitowa zuteil – der mit 15 Jahren und 281 Tagen immerhin zweitjüngsten Winter-Olympiasiegerin aller Zeiten.

Nicht der erste Einsatz der olympischen Hymne

Weil die Russen als Folge des Doping-Skandals ohne Flagge, ohne ihre Farben und eben auch ohne Hymne als Olympic Athletes of Russia antreten, wird zum Triumph von Sagitowa nun erstmals auch die olympische Flagge gehisst, zu den Klängen der olympischen Hymne.

Das vom Griechen Spyridon Samaras komponierte Stück wurde bereits 1896 zum ersten Mal an den Spielen von Athen dem Publikum präsentiert – und ist seither immer mal wieder zum Zug gekommen. 1992 etwa, als die auseinandergefallene Sowjetunion vorübergehend zig «staatenlose» Athleten hinterliess. Oder in der Regel an Eröffnungs- und Schlussfeiern.

Sagitowa als 15-jährige Goldmedaillengewinnerin reiht sich ein in eine besondere Runde von Olympiasiegern im Kindesalter. Die jüngste Frau, respektive das jüngste Mädchen, welches je an olympischen Winterspielen Gold gewann, bleibt die US-amerikanische Eiskunstläuferin Tara Lipinski mit ihrem Lauf 1998 in Nagano.

Mit 11 an die ersten Spiele

Noch jünger war mit 13 Jahren und 129 Tagen nur Donna Elizabeth de Varona, ebenfalls aus den USA, welche mit der 4x100-Meter-Staffel im Schwimmen 1960 an den Sommerspielen in Rom Gold gewann. Überhaupt waren früher Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Kindesalter noch häufiger als heute. Grund sind die Vorschriften, welche früher noch weitaus laxer waren oder noch schlicht nicht existierten.

Heute schreibt das Olympische Komitee grundsätzlich ein Mindestalter von 16 Jahren vor – das letzte Wort beim Aufgebot aber bleibt den Sportverbänden vorbehalten. So kommt es auch heute immer mal wieder zu ausgesprochen jungen Teilnehmern, wie 2016 in Rio de Janeiro die 13-jährige Schwimmerin Gaurika Singh aus Nepal.

Die bis heute jüngste Teilnehmerin überhaupt je an Olympischen Spielen bleibt (hoffentlich auch für künftige Zeiten) die britische Eiskunstläuferin Cecilia Colledge. Sie ging 1932 in Lake Placid mit nur gerade 11 Jahren und 73 Tagen an den Start.

