Der Bronze-Curler arbeitet im Sexclub

Unsere Bronze-Curler sind völlig unterschiedliche Typen. Drei sind Romands, einer (Claudio Pätz) Deutschschweizer. Zwei (Peter De Cruz, Valentin Tanner) wohnen in Genf, zwei (Pätz und Benoît Schwarz) in Zürich.

Verschieden ist auch ihre Berufsauswahl. Während Schwarz als ewiger Student und De Cruz, der die Sportmilitär-Ausbildung absolviert hat und auf eine Anstellung als Zeitsoldat hofft, neben dem Curling nicht im gewöhnlichen Jobleben stehen, sind Pätz und Tanner berufstätig. Allerdings stand im letzten halben Jahr Olympia im Fokus und die beiden liessen sich von ihren Arbeitgebern oft dispensieren.

Prostitution und Swingerpartys

Pätz arbeitet in einem Treuhand-Büro in Adliswil. «Im Moment gäbe es wegen den Steuererklärungen viel zu tun, aber die müssen nun eben noch eine Woche auf mich warten», sagt der Zürcher.

Aussergewönlich ist der Beruf von Tanner. Der 25-jährige Romand arbeitet in einem Saunaclub und schenkt dort die Getränke aus. Spa Duplexx nennt sich das in Genf gelegene Etablissement. Männer zahlen 30 Franken Eintritt, Frauen 10 Franken und haben dann die Möglichkeit, sich dort auf eigene Rechnung zu prostituieren. Im Duplexx stehen an gewissen Abenden aber auch Swingerpartys auf der Menükarte, Pärchen bezahlen dann 40 Franken.

«Ich arbeite gerne da, es ist eine gute Abwechslung»



Sex steht im Etablissement zwar klar im Vordergrund, aber es gebe durchaus auch Gäste, die bloss kämen, um etwas zu trinken und sich ein wenig zu unterhalten, beschreibt der Bronze-Curler die Lokalität.

Valentin Tanner hat kein Problem damit, wenn die Leute nun wissen, dass er neben seinem Sportlerleben im horizontalen Gewerbe tätig ist. Und es ist ihm auch überhaupt nicht peinlich, darüber zu sprechen. «Ich arbeite gerne da. Es ist etwas ganz anderes als Curling und für mich eine gute Abwechslung», erzählt Tanner. Und fügt an: «Ausserdem muss ich ja seriös sein.»

Der Besuch von Claudio Pätz



Wegen des Curlings war Tanner in den letzten Monaten wenig dort, aber im März wird er nun im Saunaclub zurückerwartet. Und dies sogleich mit einem Riesenpensum. «Ich bin an 28 Tagen eingeteilt», verrät er.

Ob denn nun im Duplexx noch eine Bronzemedaillen-Party steigen wird, will 20 Minuten von Tanner wissen. «Ich lasse mich überraschen. Mal schauen, ob der Chef etwas organisiert», sagt er und schmunzelt.

Natürlich wissen auch seine Curling-Kollegen von Tanners sehr speziellem Job. Claudio Pätz sagt, dass er ihn sogar einmal im Erotik-Etablissement besuchte: «Ich wollte mal sehen, wo Valentin arbeitet, und wie es da so ist.»