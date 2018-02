Eiskunstläuferin verliert fast ihr Top

Das war knapp: Mitten im olympischen Wettkampf löste sich in der Nacht auf Sonntag das Kleid von Yura Min. Die Südkoreanerin musste ihr Oberteil mit beiden Händen festhalten.

Das knappe Kleid wird eigentlich im Nacken zusammengehalten. Doch als die 22-Jährige mit ihrem Partner Alexander Gamelin (24) im Eistanzen antrat und ihre Pirouetten drehte, ging nach wenigen Sekunden der Knopf auf.



Im Nacken löst sich das Kleid. (Bild: Maddie Meyer/Getty Images)



Das Paar brachte seine Vorstellung trotz der Kleiderpanne zu Ende. Mit nur 51,97 Punkten holten die zwei Eiskunstläufer zwar keine Medaille, aber sie nahmen es locker: Als sie das Eis verliessen, scherzten sie.

There was a #KOR wardrobe malfunction during ice dancing #Pyeongchang2018 pic.twitter.com/cRd6QKQdXF