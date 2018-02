Gold, Silber, Bronze und es sieht weiter gut aus

Dank einem kompletten Medaillensatz von Michelle Gisin, Ramon Zenhäusern und Wendy Holdener schafft es die Schweiz am Super-Donnerstag in die Top 10 der Nationenwertung. Im Vergleich zu Österreich auf Platz 8 fehlt der Schweiz eine Medaille, um das Dutzend voll zu machen.

Um die Österreicher zu überholen, müssen allerdings noch zwei Olympiasiege her. Die Aussichten sind goldig. Dario Cologna geht am Samstag über die 50 Kilometer klassisch als Favorit an den Start. Im Skicross könnte Fanny Smith schon morgen zu Gold fahren, und im Curling der Männer liegt auch Edelmetall drin.

Stressfrei in Pyeongchang: Fanny Smith startet ohne Druck im Ski Cross. (Video: SDA)

Noch bevor Cologna in der Nacht auf Samstag sein letzten Rennen in Angriff nimmt, schielen die Snowboarder Jonas Bösiger und Michael Schärer im Big Air auf die Podestplätze. Eine Medaille winkt der Schweiz auch im Ski alpin, wenn zum Abschluss der Spiele der Teamevent mit den Technik-Spezialisten ansteht.

(sr)