Seit über 20 Jahren lebt die Koreanerin Jaesim Park-Kim in der Schweiz und führt in Zürich das Restaurant Misoga. Der heutige Neujahrstag in Korea macht die Winterspiele in ihrer Heimat noch spezieller. «Olympia ist sehr wichtig für mich. Das macht unser Land noch bekannter auf der Welt», sagt Park-Kim.

Dass Park-Kim nach so langer Zeit immer noch in der Schweiz lebt, hat nicht nur wirtschaftliche Gründe: «Wir haben eine ähnliche Topografie und dadurch ebenso vier Jahreszeiten, wenn auch die Sommer in Korea heisser und schwüler und die Winter wegen des sibirischen Winds noch kälter sind.»

Auch von der Mentalität her seien sich die Schweizer und die Koreaner durchaus ähnlich, so die zweifache Mutter: «Beide sind freundlich und fleissig.» Grosse Unterschied gibt es allerdings hinsichtlich der musikalischen Kultur, die in Korea durch den K-Pop geprägt ist.



Typischer K-Pop: Die koreanische Gruppe mit «Heart Shaker».

Die K-Pop-Stars werden weit über die koreanische Grenze hinaus wie Götter angehimmelt. Bis nach Europa hat es die Bewegung aber noch nicht geschafft. «In der Schweiz kennen alle nur Gangnam-Style», sagt Park-Kim. Der Welthit von Psy startete 2012 durch, vergleichbare Erfolge blieben aber aus.



Das Original: Gangnam-Style von Psy.

(sr)