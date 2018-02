Koreanische Ekstase für den goldenen Iron Man

Sein Helm ist Iron Man nachempfunden, und mit seinem roten Anzug sieht er auch so aus wie die Comic-Figur mit den übermenschlichen Kräften. Wenn er sich kopfvoran die Eisrinne runterstürzt, ist Yun Sungbin für seine südkoreanischen Landsleute aber sowieso ein Superheld – und er enttäuschte sie nicht.

Umfrage Wie viele Medaillen gewinnt die Schweiz an den Olympischen Spielen in Pyeongchang? 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Mehr als 15

Der erst 23 Jahre alte Skeletonfahrer gewann am Freitag als erster Nicht-Europäer oder -Nordamerikaner eine Olympiamedaille im Eiskanal. Yun fuhr in jedem der vier Läufe überlegen Bestzeit und triumphierte mit dem gigantischen Vorsprung von 1,63 Sekunden auf den Russen Nikita Tregubow. Dahinter lagen zwischen Platz 2 und 4 gerade mal 13 Hundertstel.

Magnet der Massen

Yun war vor und während der Spiele in ganz Südkorea omnipräsent. Jede Olympiasendung des nationalen TV-Senders beginnt mit Bildern von Yun, seinetwegen wurden die Männerrennen im Skeleton als einzige im Eiskanal ausser dem Viererbob, der traditionell an den letzten beiden Olympiatagen stattfindet, zur koreanischen Primetime am Tag ausgetragen. Und während die meisten Wettkampfstätten trostlos leer sind, drängten sich entlang des Alpensia Sliding Centre mehrere tausend Fans.

Yun hielt als hoher Favorit dem gewaltigen Druck stand, wie sich das für Iron Man, seit Kindheitstagen seine Lieblingsfigur, gehört. Er hatte natürlich mit Abstand am meisten Fahrten auf der Olympiabahn absolviert und konnte so sein Material am besten abstimmen. Doch sein Sieg ist nicht in erster Linie dem Heimvorteil geschuldet. Er ist vielmehr die Krönung eines atemberaubend schnellen Aufstiegs.

Eine riesengrosse Ehre

Erst vor sechs Jahren war Yun erstmals mit dem Eiskanal in Kontakt gekommen – auf Anraten seines Uni-Professors. Bereits zwei Jahre später qualifizierte er sich für die Winterspiele in Sotschi und wurde dort 16. Im Januar 2016 folgte in St. Moritz der erste Weltcupsieg, wenig später WM-Silber. In dieser Saison setzte sich Yun endgültig an die Spitze. Von sieben Rennen gewann er fünf, zweimal wurde er Zweiter, womit er Martins Dukurs nach acht Jahren als Sieger des Gesamtweltcups ablöste.

Dukurs war auch am Freitag der grosse Verlierer. Im letzten Durchgang fiel der fünffache Weltmeister vom 2. auf den 4. Platz zurück und blieb erstmals seit 2006 bei Olympia neben dem Podest. Nachdem Alexander Tretjakow, in Sotschi vor Dukurs Erster, vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Recht bekommen hat, dürfte der Lette damit ohne Olympiasieg abtreten.

Die Gegenwart und Zukunft gehören Yun Sungbin, der Dukurs als sein grosses Idol angibt. Er holte in Pyeongchang zwar seinen ersten grossen Titel, aber kaum seinen letzten. Der speziellste wird es wohl dennoch bleiben. «Ein Olympiasieg ist sowieso schon ein grossartiges Resultat», sagte er gerührt. «Aber Gold hier in meiner Heimat zu gewinnen, ist so viel mehr als das. Eine riesengrosse Ehre.» Selbst für einen Superhelden.



(sda)