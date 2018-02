Patrizia Kummer hat ihr Heiligtum reaktiviert

Zwei Tage vor dem Wettkampf ist Patrizia Kummer hin- und hergerissen. Mit welchem Material soll sie am Donnerstag die Qualifikation in Angriff nehmen? Die 30-jährige Walliserin liebäugelt damit, mit ihrem «Heiligtum» anzutreten. Mit ihrem Snowboard, mit dem sie an den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi Gold im Parallel-Riesenslalom holte.

Die aggressive Unterlage in Südkorea habe sie erst auf die Idee gebracht, sagt Kummer. Sie nahm das alte Brett mit nach Österreich, wo sie vor dem Abflug eine Trainingswoche absolvierte. Dort hat sie es erstmals seit ihrem Olympiasieg wieder angeschnallt.«Ich bin es nun insgesamt viermal gefahren, zweimal in Österreich und zweimal hier», verriet Kummer am Dienstag.

Ist das kürzere Brett schneller?

Welches Brett schliesslich zum Einsatz kommen wird, entscheidet sie erst unmittelbar vor dem Wettkampf. «Es funktionieren beide gut. Ich habe mich insofern entschieden, dass ich beide mit an den Start nehme.» Der Gedanke daran, ihr Gold-Material unter den Füssen zu haben, zaubert der Walliserin ein Lächeln ins Gesicht. «Ich mag die Vorstellung sehr.»

Zudem ist sie davon überzeugt, dass es ihr auf dem Kunstschnee entgegenkommt. «Ich habe gewusst, dass die Unterlage aggressiv ist und ein kürzeres Brett schneller sein könnte. Zudem ist es weicher.» Das kürzere (1,77 m) und weichere Brett ist aber auch ein Risiko. «Seit Sotschi bin ich physisch stärker geworden. Das Brett ist nicht nur weicher, sondern auch spritziger und spickt mich quasi aus der Kurve», erklärt die 30-Jährige. So werde ihre Wahl auch stark von der Kurssetzung abhängig sein. Wie diese aussehen wird, erfährt sie erst am Donnerstag während der Besichtigung.

Dem WM-Material vertraut sie

Die Alternative zum Gold-Material ist ebenfalls ein älteres Modell, mit dem Kummer positive Erinnerungen verbindet. Damit wurde sie im letzten Frühling Vize-Weltmeisterin in der Sierra Nevada. Mit seinen 1,80 m ist es drei Zentimeter länger als das Sotschi-Brett, was Kummer erlaubt, einen grösseren Radius zu fahren. Zudem verhält es sich ruhiger, sollte die Piste Schläge aufweisen. «Dann werde ich wohl das längere fahren.»

Auf welches Brett Kummers Wahl auch immer fallen wird: Sie darf es jederzeit wechseln. Abgesehen von der Materialfrage geht Kummer das Rennen gelassen an. Sie sieht sich nicht in der Pflicht, aber sie werde Vollgas geben und schauen, was dabei herauskommt.