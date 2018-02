Männer-Abfahrt abgesagt – neuer Termin steht fest

Die um 3 Uhr Schweizer Zeit geplante Männer-Abfahrt findet nicht statt. Das Wetter spielte nicht mit in Jeongseonm denn starker Wind verunmöglichte die Durchführung der Männer-Abfahrt.

Drei Stunden vor dem offiziell angesetzten Rennbeginn wurde von der Rennleitung beschlossen, die Abfahrt abzusagen. Nachdem das Rennen zuerst auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, hat man eineinhalb Stunden später einen Termin finden können: Die Männer-Abfahrt wird am Donnerstag stattfinden. Damit die Abfahrt am Donnerstag durchgeführt werden kann, ist eine weitere Verschiebung notwendig. An jenem Tag war der Super-G programmiert gewesen. Er wird nun tags darauf am Freitag ausgetragen.

Ebenfalls annulliert haben die Verantwortlichen das letzte Abfahrtstraining vom Montag im Hinblick auf die Kombination. Der Wettkampf aus Abfahrt und Slalom soll dagegen wie geplant am Dienstag stattfinden - obwohl sich in den nächsten Tagen an der Wettersituation gemäss Prognosen nicht allzu viel ändern soll.

Markus Waldner, der Renndirektor der FIS, ist trotz allem zuversichtlich. «Das wird nicht leicht werden. Aber wir werden es irgendwie durchkriegen. Das Gute ist, dass wir dank der Flutlichtanlage entlang der Piste flexibel sind.» Gemäss dem Südtiroler könnte der Slalom in die Abendstunden verlegt werden, falls sich der Beginn der Abfahrt verzögern würde.

(jul/sda)