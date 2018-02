«4 Jahre nach Dominique – dafür gibts keine Worte»

Nur gerade zwei Schweizer Skifahrerinnen konnten seit 1994 Gold an Olympischen Spielen holen: Dominique und Michelle Gisin. Nach dem Triumph von Dominique in der Abfahrt in Sotschi legte Michelle am Freitag in der Kombination in Jeongseon nach. Vor den beiden war es Vreni Schneider in Lillehammer letztmals gelungen. Sie gewann Gold im Slalom.

Dominique erlebte den Triumph ihrer acht Jahre jüngeren Schwester hautnah mit. Sie stand im Zielraum, als TV-Expertin für SRF im Einsatz. Als die Goldmedaille Tatsache war, flossen bei der 32-Jährigen die Tränen, wenig später lagen sich die beiden in den Armen. «Ich glaube, wir haben beide mehr gequietscht als geredet», erzählte Michelle. «Es gibt keine Worte dafür, wenn man vier Jahre nach der Schwester auch einen Olympiasieg erringen kann.»

Das Handy weggenommen

Dominique unterstützt Michelle nicht nur, indem sie ihr die Daumen drückt. «Was die Abfahrt angeht, macht sie einen unglaublichen Job.» Auch abseits der Piste steht sie ihr mit Ratschlägen zur Seite oder hilft ihr in schwierigen Momenten, «wie gestern», meinte Michelle. Die 24-Jährige meinte damit das unglückliche Ende ihrer Olympia-Abfahrt.

Michelle Gisin hatte das Rennen zwar auf dem guten achten Rang beendet, war bei dem Überqueren der Ziellinie aber gestürzt. Die 24-Jährige hatte nach dem Sturz mit Kopfschmerzen zu kämpfen und zog sich in ihr Zimmer zurück. «Sie hat mich ins Bett gesteckt und mir mein Telefon weggenommen. Sie hat mit dem Physio gesprochen und die wichtigsten Nachrichten beantwortet.»