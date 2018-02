Michelle Gisin hebt den Mahnfinger

Michelle Gisin trumpfte in dieser Saison primär in den Speed-Disziplinen auf. In den sieben Slaloms klassierte sich die Allrounderin sechsmal zwischen den Plätzen 10 und 15, einmal wurde sie 21. Und doch rechnet sich die Engelbergerin in ihrer einstigen Paradedisziplin Chancen aus. «Schreibt mich im Slalom nicht ab», mahnte sie im Vorfeld ihres Einstands in Südkorea.

Im Weltcup-Zwischenklassement ist Gisin nur die viertbeste Schweizerin. Zwischen Wendy Holdener (4.) und ihr (18.) liegen Mélanie Meillard (6.) und Denise Feierabend (11.). Meillard fällt mit einer im Training in Yongpyong erlittenen Knieverletzung aus, Feierabend ist wie Gisin eine Kandidatin für ein Olympia-Diplom. Viermal klassierte sie sich in den Top 10.



