Im «Playboy» statt an den Olympischen Spielen

Ganz bitter: Die Weltmeisterin im Slopestyle von 2015, Lisa Zimmermann, kann an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nicht teilnehmen. Die 21-Jährige hatte im Februar 2017 einen Kreuzbandriss erlitten, sich aber gegen eine Operation entschieden. «Ich hätte grosse Lust gehabt, mit dabei zu sein, aber das wäre einfach ein zu grosses Risiko», sagte die Deutsche zum Thema Olympia, also blieb sie in der Heimat.

Doch statt auf der faulen Haut zu liegen, zeigt die in Nürnberg geborene Zimmermann lieber nackte Haut. «Mich freizumachen ist für mich ganz normal. Es ist lustig, nackig durch die Gegend zu rennen. Und sich so im ‹Playboy› zeigen zu können, ist eine Ehre», sagt die Sportlerin zu den Aufnahmen in der aktuellen «Playboy»-Ausgabe.

Auch auf Instagram freizügig

Zur verpassten Olympia-Teilnahme sagt sie: «Die Olympischen Spiele sind wichtig und ein Ziel in meiner Karriere. Aber in erster Linie mache ich diesen Sport aus Spassgründen. Ich möchte natürlich bei den Olympischen Spielen noch einmal teilnehmen, aber ich sehe das locker und bin da nicht verbissen.»

Im «Playboy» statt in Südkorea

Die ehemalige Eiskunstläuferin zeigt sich nicht nur im Glanzmagazin, sondern auch auf ihrem Instagram-Account freizügig:

«Ich verstehe diese Hemmungen nicht. Ich fühle mich in meinem Körper wohl. Vielleicht unterscheidet mich das von anderen. Wenn alle nackt herumliefen, würde man ja sehen, dass nicht jeder eine Model-Figur hat. Wir sind alle unterschiedlich. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man auch anfangen, sich selbst zu akzeptieren», äussert sie sich dazu.

